不倫と裏切りの果てに目覚める、もう一人の自分。webtoonスタジオstudio73の新作『サレ妻の中の怪物』配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオ『studio73』は、現代を舞台にした女性向けwebtoonレーベル「マサロメリア」より、新作『サレ妻の中の怪物』の配信を本日5月20日（水）から開始いたしました。

専業主婦・玲奈は、夫・健太との念願の子供を身ごもり、幸せな家庭を築くことを夢見ていた。

しかし、幼い頃から玲奈をいじめてきた義妹・由奈と健太の不倫が発覚！子供の流産も重なり、玲奈の心は壊れてしまう。

「お母さんもそっちに行くね…」玲奈が命を投げ出そうとしたその時、玲奈の中の別人格・レイが久しぶりに目を覚まし…？敵を全員地獄に落とすまで止まらない、レイの身代わり復讐劇の幕が上がる！

本作品は、本日より電子コミック配信サービス『LINEマンガ』『ebookjapan』『ComicFesta』にて配信を開始しました！

作品情報

＜作品名＞

サレ妻の中の怪物

原 作：都築七美

演 出：大須賀こすも

作 画：SAKI

ジャンル：女性

レーベル：マサロメリア

＜作品ページ＞

▼LINEマンガ

https://app-manga.line.me/app/periodic/S160670?_appstore=0

▼ebookjapan

WEB：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/160670/

APP：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/rd/shareLink/?serialStoryId=160670

▼ComicFesta

https://comic.iowl.jp/titles/245287/volumes

＜担当編集からのコメント＞

サレ妻がただ復讐するのではなく、サレ妻の中の人が代わって復讐するという、今までにない斬新なストーリーとなっております！

玲奈のために復讐の鬼となるレイに待っている未来は、幸福か、それとも破滅か…――最後までぜひ見届けてください。

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

協業について

studio73では、作品の協業制作やドラマ化などのメディアミックスのご相談を歓迎しております。

協業などのお申し出窓口：studio73@wwwave.jp

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/