SAMURAI、サブスク型ITスキル学習サービス「侍テラコヤ」に「生成AI活用コース」を新設

株式会社SAMURAI

株式会社SAMURAIが運営する、サブスク型ITスキル学習サービス「侍テラコヤ（https://terakoya.sejuku.net/）」に、生成AI技術を実務や副業へ活かすためのコース「生成AI活用コース」が新登場しました。本コースでは、「ChatGPT」や「Microsoft Copilot」、「Claude Code」などのビジネスシーンで活用可能なツールに加え、次世代の動画生成AI「Veo」や自律型AIエージェント「Manus」をはじめとした10種以上のAIツール活用、各ジャンルにおける収益化の方法を学習できます。

■「生成AI活用コース」とは

現在、生成AIはツールの試用フェーズから「どう実務に組み込み、価値を生むか」という実践フェーズへと移行しています。急速な技術進歩の状況下では、ツールの多様化により「膨大なツールの中から何を選ぶべきか分からない」「実務や副業での有効な活用方法が見えない」といった課題が顕在化しています。

侍テラコヤの「生成AI活用コース」は、ツールの操作方法を学習し、Webライティング、動画制作、Webデザインとの掛け合わせにより、具体的な仕事に直結する活用ノウハウを身につけるコースです。本コースを通じて、自身のスキルとAI活用の相乗効果による価値の最大化を目指します。

コース紹介ページ :https://terakoya.sejuku.net/course_programs/01KCVA5G0F3FNRNNTSHQ4382B8本コースで身につくこと

本コースでは、10種類以上のAIを目的・用途に応じて使い分け、自らの手で収益を生み出す実践力を養います。成果物（記事・動画・デザイン）の制作から収益化の仕組み、案件獲得の基礎知識までを一気通貫で学習可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/245_1_737a4fd29407ed13c071c43b0c8af858.jpg?v=202605201051 ]

※記載内容は発表日時点の情報です。内容は予告なく変更となる場合があります。

■「侍テラコヤ」とは

このような方におすすめ- 各種AIツールの基本操作を学びたい方- 生成AIを活用して副業・フリーランスで収益化を目指す方- 最新のトレンドツールを最短ルートでキャッチアップしたい方

侍テラコヤは、低価格でありながら、実践的かつ質の高い学習ができる環境を詰め込んだ、日本最安級のサブスクリプション型サービスです。

現役エンジニアとのマンツーマンオンラインレッスンで直接悩みを相談できる他、150種類以上の豊富で実践的な課題機能付きの「教材」に加え、つまずいたらいつでも現役エンジニアに相談できる「Q&A掲示板」も完備されています。

- マンツーマン式のスクールで学習するには「金銭的余裕がない」という方- まずは「プログラミングに触れてみたい」という初学者の方- スキルアップのために「プロに相談したい」という中級者の方

などにも気軽にご利用いただけます。

サービス詳細・ご利用料金 :https://terakoya.sejuku.net/

■ 法人でのご利用をご検討中の場合

IT研修の必要性を感じながらも、グループ研修での外部講師委託費や教材導入費、レッスン設備投資等がネックとなり、IT研修をなかなか開始することができないという声をいただいておりました。

侍テラコヤでは、そんな課題を抱えるたくさんの企業が「より手軽に、より確実に」スキル習得を目指せるよう、法人プランで充実した研修サポートを提供しています。

「侍テラコヤ 法人プラン」詳細(https://lp.sejuku.net/terakoya/biz/)

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/