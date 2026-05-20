【ニトリのアパレルブランドN+】忙しい朝もこれ一着で。楽なのにきちんと決まる「ジョーゼットセットアップ」を新発売
ニトリグループのアパレルブランド「N+（エヌプラス）」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区／代表取締役社長：高橋 陵）は、夏を快適に、そしてスマートに過ごすための「ジョーゼットシリーズ」を、全国のN+店舗およびニトリネットにて5月下旬ごろより、順次販売を開始いたします。
■ 忙しい朝の救世主。着るだけでサマになる「時短セットアップ」
気温が上がり、日々のコーディネートに悩むこれからの季節に向けて、N+では「考えなくてもお洒落が決まる」ジョーゼット素材のセットアップをご用意しました。ジョーゼットは、落ち感のある、柔らかな手触りが特徴の薄手の素材です。
ご家庭の洗濯機で洗える仕様で、気軽に日常使いしやすいシリーズに仕上げました。上下を同素材で揃えるだけで自然な「きちんと感」が完成するため、忙しい朝の時短を叶えます。
カラーは、洗練された印象のベージュ・ネイビー・ホワイト（ホワイトはトップスのみ）の3色展開。単体でも着回ししやすく、オンからオフまで幅広いシーンで活躍します。
■ 商品詳細 ※価格は全て税込表記
モデル身長：168cm（Mサイズ/ネイビー着用）
カットジョーゼットラグランスリーブブラウス
【価格】2,990円
【サイズ】S・M・L
【カラー】ベージュ・ネイビー・ホワイト
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078724/
ゆったりとしたラグランスリーブが体に張り付かず、涼しい着心地です。ラウンドさせた裾のラインがポイントになり、アウトして着ていただいても決まるデザインです。
モデル身長：168cm（Mサイズ/ホワイト着用）
カットジョーゼットノースリペプラムブラウス
【価格】2,990円
【サイズ】S・M・L
【カラー】ベージュ・ネイビー・ホワイト
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078816/
広がりすぎないペプラムデザインで、上品に着られる1枚です。浅いVネックが首元をすっきりとシャープに見せてくれます。
モデル身長168cm（Mサイズ/ベージュ着用）
カットジョーゼットウエストドロストテーパードパンツ
【価格】3,990円
【サイズ】S・M・L
【カラー】ベージュ・ネイビー
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078878/
ウエストはゴムギャザーデザインでイージーに着用可能。ドローストリングの細先の金具が、カジュアル過ぎないポイントです。
N+（エヌプラス）について
N+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、衣類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「N+」を積極的に展開してまいります。
※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）