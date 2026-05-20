【ニトリのアパレルブランドN+】忙しい朝もこれ一着で。楽なのにきちんと決まる「ジョーゼットセットアップ」を新発売

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+（エヌプラス）」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区／代表取締役社長：高橋 陵）は、夏を快適に、そしてスマートに過ごすための「ジョーゼットシリーズ」を、全国のN+店舗およびニトリネットにて5月下旬ごろより、順次販売を開始いたします。

■ 忙しい朝の救世主。着るだけでサマになる「時短セットアップ」

気温が上がり、日々のコーディネートに悩むこれからの季節に向けて、N+では「考えなくてもお洒落が決まる」ジョーゼット素材のセットアップをご用意しました。ジョーゼットは、落ち感のある、柔らかな手触りが特徴の薄手の素材です。

ご家庭の洗濯機で洗える仕様で、気軽に日常使いしやすいシリーズに仕上げました。上下を同素材で揃えるだけで自然な「きちんと感」が完成するため、忙しい朝の時短を叶えます。

カラーは、洗練された印象のベージュ・ネイビー・ホワイト（ホワイトはトップスのみ）の3色展開。単体でも着回ししやすく、オンからオフまで幅広いシーンで活躍します。

■ 商品詳細 ※価格は全て税込表記

モデル身長：168cm（Mサイズ/ネイビー着用）カットジョーゼットラグランスリーブブラウス

【価格】2,990円

【サイズ】S・M・L

【カラー】ベージュ・ネイビー・ホワイト

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078724/

ゆったりとしたラグランスリーブが体に張り付かず、涼しい着心地です。ラウンドさせた裾のラインがポイントになり、アウトして着ていただいても決まるデザインです。

モデル身長：168cm（Mサイズ/ホワイト着用）カットジョーゼットノースリペプラムブラウス

【価格】2,990円

【サイズ】S・M・L

【カラー】ベージュ・ネイビー・ホワイト

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078816/

広がりすぎないペプラムデザインで、上品に着られる1枚です。浅いVネックが首元をすっきりとシャープに見せてくれます。

モデル身長168cm（Mサイズ/ベージュ着用）カットジョーゼットウエストドロストテーパードパンツ

【価格】3,990円

【サイズ】S・M・L

【カラー】ベージュ・ネイビー

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078878/

ウエストはゴムギャザーデザインでイージーに着用可能。ドローストリングの細先の金具が、カジュアル過ぎないポイントです。

N+（エヌプラス）について

N+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、衣類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「N+」を積極的に展開してまいります。

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）