【スキンケアの常識を疑え】良かれと思った「パッティング」が肌を壊す？美容のプロが指摘する“やってはいけない”NG習慣と、理想の「非接触型」スキンケアとは

株式会社アイビビッド

美容機器の企画・開発・販売を行う株式会社アイビビッド（代表取締役社長：阿部寛興、本社：東京都小金井市）は、美容家500名を対象にスキンケアに関する調査を実施いたしました。

日々のルーティンとして欠かせないスキンケアですが、実はその「やり方」が肌トラブルを招いているかもしれません。

今回の調査では、多くの人が陥りがちな「NGスキンケア」の実態と、次世代のスタンダードとして注目される「エアブラシ（非接触）」によるスキンケアの可能性が浮き彫りになりました。

■調査結果のトピックス

やってはいけないスキンケア、第1位は「手のひらによる塗り広げ（塗りムラ）」

パッティングは「バリア機能の破壊」に繋がる？3割以上がリスクを認識

「正しくスキンケアできている人」はわずか3割未満との予測が最多

約8割が「エアブラシ型」による浸透効率の向上を確信

現在のスキンケア手法への課題感とは

まずはじめに、『これだけはやってはいけない！というスキンケアの方法は何ですか？（複数回答）』と質問しました。

最も多かった回答は「 手のひらによる塗広げ（塗りムラ）（38.6%）」でした。

次に多かったのは、「 パッティング（33%）」「 横に引くクレンジングや洗顔（32.4%）」「 シャワーを直接顔に当てる（29.0%）」と続きました。

それぞれが良くない理由についても詳しく調査しました。

『 手のひらによる塗り広げがスキンケアに良くない理由は何ですか？（複数回答）』と聞いたところ、「 ‘‘塗りムラ‘‘による部分乾燥（39.2%）」「 ‘‘摩擦‘‘によるバリア機能の低下（37.8%）」「 手の雑菌による接触汚染（31.2%）」「 美容成分が‘‘手のひら‘‘に吸収される（30.0％）」と続きました。

顔には凹凸（鼻の脇、目の周り、フェイスラインなど）が多く、大きな手のひらでは細部まで均一に塗布することが困難です。手塗りではどうしても「よくつく場所」と「全くつかない場所」の差が出てしまい、隠れ乾燥地帯を作ってしまうと言われています。

また、手のひらで肌を滑らせる際、指紋の凹凸や皮膚同士の抵抗により、必ず「摩擦」が生じます。

この微細な摩擦が毎日繰り返されることで、肌表面のバリア機能が削られ、乾燥肌や敏感肌を加速させる原因になるため、「手」を使って塗り広げをすることが良くないことがわかります。

肌にダメージを与えてしまうだけではなく、手のひらの皮膚は顔よりも角質層が厚く、吸収力が非常に高い組織とされています。そのため高価な化粧水や美容液を手に取って広げた瞬間、成分の大部分が手のひらに吸収されてしまい、肝心の顔に届く量が大幅に目減りしてしまうこともあります。

次に、「パッティング」についてもよくない理由を聞いてみました。

「 肌のバリア機能（角質層）の破壊（41.2％）」が最も多く、「 毛細血管へのダメージと「赤ら顔」（37.8%）」「 ‘‘炎症性色素沈着‘‘によるシミ・くすみの誘発（34.4%）」「 ‘‘摩擦‘‘によるたるみ・シワの加速（33.0%）」と続きました。

肌を叩く刺激は、皮膚の中にあるメラノサイトを活性化させてしまいます。良かれと思って叩き込むパッティングが、実は微細な炎症を繰り返し起こし、数年後の「シミ」や「全体的なくすみ（肝斑の悪化）」を招く大きな原因となります。

パッティングで肌を叩いても化粧水の分子が奥に押し込まれるわけではありません。むしろ、叩く振動によって表面の水分が空中に舞い、蒸発を加速させてしまう側面があります。

正しい方法でスキンケアができている人は少ない！？

ここまでの調査で、間違ったスキンケアの方法と、その主な理由についてわかりました。

実際に、美容家の方が20代～50代の女性を対象とした時、正しくスキンケアをできている人はどのくらいいると思うかを聞いてみました。

実に、9割が半数以上の方は正しい方法でスキンケアができていないと認識していました。

専門家が指摘するこの乖離は、個人の努力不足ではなく「手法」の限界にあります。

手塗りによる摩擦やムラは、無意識のうちに肌の負担となり、本来の効果を損なっています。

美肌への近道は、今までの習慣を見直し、物理的ダメージをゼロにする「非接触」かつ「高効率」な浸透技術を日常に取り入れることではないでしょうか？

エアブラシという選択肢

グラフ４.

株式会社アイビビッドが展開する美容ブランド「LINKA（リンカ）」の理想の肌環境を構築するために開発されたエアブラシ型美顔器「LINKA クリスタルミスト」について、その有用性を調査しました。

『「エアブラシ型」は、手塗りと比較して角質層への浸透速度・深さが向上すると思いますか？』と聞いたところ、約8割の方が向上すると回答しました。

エアブラシの特徴でもあるナノ化ミストの高圧噴射で、肌にたくさんの酸素を送り込むことができるとされています。

『スキンケアにおいて「酸素」を同時に送り込むことは、肌の血行促進やターンオーバーの正常化にプラスの影響を与えると考えますか？』と聞いたところ、「あまり関係ない（7.6%）」とわずかで、9割以上の方が、肌の血行促進やターンオーバーにプラスの影響があると回答しました。

「高価な美容液の手塗り」より「お手頃な化粧水のエアブラシ」が効果的！？74％以上がエアブラシの有効性を支持！

エアブラシの最大の特徴でもある肌と手の非接触によるスキンケアについて『敏感肌やエイジングケアにおいて理想的な手法だと言えますか？』と聞いたところ、約8割は理想的な手法と回答しました。

そして『お手頃な化粧水であっても、エアブラシでナノ化して浸透させる方が、手塗りで高価な美容液を塗るより「肌の変化」を実感しやすい可能性があると思いますか？』という問いに対しては、約4人に3人の方は、その可能性についてあり得ると回答しています。

それほど、スキンケアに関しては、何を使うかと同じ以上に、どう使うかが重要だということがわかりました。

エアブラシスキンケアで変える、未来の肌はどうなる！？

グラフ78

最後に、エアブラシの有効性・可能性について伺いました。

『スキンケアの効果を最大限に引き出すのに、「エアブラシ」は有効だと思いますか？』と聞いたところ、「非常に有効だと思う（25.4%）」「有効だと思う（46.0%）」と7割以上の指示を得ました。

反対に、「有効ではないと思う（5.6%）」と回答した方は少数でした。

エアブラシを利用したスキンケアを行うことにより、期待できる効果について聞きました。

『エアブラシでのスキンケアで肌にどのような影響が出ると思いますか？（複数回答）』と質問したところ、「 毛穴の目立ちにくい「引き締まった肌」へ（39.2%）」が最も多く、「 「インナードライ」の改善と持続する潤い（38.8%）」「 敏感肌・ゆらぎ肌の「安定化」（30.8%）」「 肌の「透明感」が一段階上がる（28.4%）」「 メイクの「密着度」と「崩れにくさ」の向上（27.6％）」と続きました。

今回の調査から、美肌への鍵は成分の質以上に「摩擦レス」と「浸透効率」にあることが明確になりました。

多くの美容家が危惧するように、手塗りの限界が肌トラブルを誘発している現状、非接触で均一に潤いを届けるエアブラシは理にかなった選択です。お手頃な化粧水でも手法次第で高級美容液以上の実感を導き出せるという結果は、スキンケアの常識を覆します。

物理的刺激を排除する新習慣こそが、未来の肌を劇的に変えるでしょう。

株式会社アイビビッドについて

株式会社アイビビッドは、最新のテクノロジーを駆使した美容機器を通じて、すべての人が理想の肌を手に入れられる社会を目指しています。「摩擦レス」を叶えるエアブラシ型美顔器をはじめ、プロ仕様のケアを自宅で再現できるソリューションを提供しています。

LINKA クリスタルミスト(保湿用エアブラシ)

公式サイト :https://aivivid.co.jp/web/LINKA クリスタルミスト

株式会社アイビビッドが展開する美容ブランド「LINKA（リンカ）」より好評発売中の「LINKA クリスタルミスト」は、最新の調査で明らかになった「NGスキンケア（摩擦や塗りムラ）」を解消し、理想の肌環境を構築するために開発されたエアブラシ型美顔器です。

LINKA クリスタルミスト開発の背景：手塗りの限界をテクノロジーで突破する

スキンケアの基本である「保湿」。しかし、手やコットンによる塗布は、どんなに丁寧に丁寧に行っても「摩擦」や「塗りムラ」を避けられません。

LINKA クリスタルミストは、化粧水を微細なナノミスト化して噴射することで、肌に一切触れることなく、角質層のすみずみまで美容成分を届けることに成功しました。

「LINKA クリスタルミスト」4つの革新的特徴- 摩擦レスな「非接触スキンケア」で肌を守る肌に直接触れないため、バリア機能の破壊や炎症性色素沈着（シミの原因）のリスクを徹底排除。敏感肌や、摩擦を避けたいエイジングケア世代に最適な、肌をいたわる設計です。- 独自技術による「ナノ化ミスト」で浸透効率を最大化化粧水を微細な粒子へと変換。手塗りでは届きにくい角質層の深部まで、美容成分を素早く、均一に浸透させます。これにより、お手頃な化粧水でもサロン級の潤いを実感できる「高効率なスキンケア」を可能にしました。- 酸素とともに届ける「高圧噴射」で肌を活性化ミストと同時に放出される高圧の空気（酸素）が、肌に適度な刺激を与え、血行を促進。ターンオーバーの正常化をサポートし、くすみのない透明感あふれる肌へと導きます。- どんな化粧水も「最高級」の使い心地へお手持ちのサラサラとしたタイプの化粧水を入れるだけで、瞬時に極上のミストへと変貌。高価な美容液に頼る前に、まず「浸透の方法」を変えるという新習慣を提案します。製品概要LINKA クリスタルミスト

製品名： LINKA クリスタルミスト（リンカ クリスタルミスト）

カテゴリー： エアブラシ型保湿美顔器

主な機能： 化粧水のナノ化噴射、高圧空気によるリフレッシュ効果

充電方式： USB充電式（コードレスでどこでも使用可能）

販売価格： （※御社の販売価格を記入してください）

販売チャネル： 公式オンラインショップ、主要ECモール等

■こんな方におすすめ

どれだけ保湿しても乾燥を感じる「インナードライ」でお悩みの方

毛穴の目立ちや、肌のざらつきを改善したい方

摩擦によるシミ・シワを予防したい「摩擦レス習慣」を目指す方

忙しい朝でも、手早く均一にスキンケアを完了させたい方

Instagram：@linka_jp

会社ホームページ: https://aivivid.co.jp/web/

LINKA公式オンラインショップ: https://linka.jp/

調査概要：スキンケアに関する調査

【調査期間】2026年4月28日～2026年4月29日

【調査方法】第三者機関によるインターネット調査

【調査人数】500人

【調査対象】全国の美容家