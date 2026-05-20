10組のアイドルが阪急三番街をジャック！ 「ちゃやまちアイドルパーク2026×阪急三番街」開催で、梅田が“推し”色に染まる1ヶ月！

阪急阪神ホールディングス株式会社

大阪梅田にある商業施設「阪急三番街」では、2026年6月1日（月）から6月30日（火）の期間、「ちゃやまちアイドルパーク2026×阪急三番街」を開催いたします。期間中は、館内各所にアイドルたちの華やかな装飾が登場するほか、お客様の“推し”への想いを表現し、共有できる体験型コンテンツを展開。アイドルファン必見のイベントです。この機会にぜひ阪急三番街へお越しください。

詳しくはこちら⇒ https://www.h-sanbangai.com/event/detail/198

梅田＆茶屋町に豪華グループが集結する新しいアイドルフェス、ちゃやまちアイドルパーク実行委員会主催の「ちゃやまちアイドルパーク」が誕生いたします。ライブだけでなく、歩くたびに出会いが広がる大阪の街をまるごと楽しむ、まさに“超ちゃやまちアイドルパーク（#ちゃいぱ）！

この度、阪急三番街では共同企画として、装飾やイベントを実施します。

〈アーティスト一覧〉※50音順

いぎなり東北産／OCHA NORMA／CANDY TUNE／私立恵比寿中学／Juice=Juice

SWEET STEADY／超ときめき▽宣伝部（※1）／Toi Toi Toi／fav me／log you

期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

※内容は予告なく変更・中止する場合がございます。

（1）ちゃいぱ推しロード

期間中、館内のいたるところにアイドルたちの軒下POP、天吊りPOP、のぼり等の特別装飾が登場します。施設内を巡りながら、あなたの“推し”を見つけてお楽しみください。

場所：館内各所

（2）好きを放てボード

アイドル達からの特別なメッセージをパネルで展示いたします。来館者の皆様も、ご自身の“推し”への想いをメッセージカードにご記入の上、ボードに自由にお貼りいただけます。

場所：北館B2F ステージ前

参加条件：無料

※メッセージカードは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

●特設サイト

https://www.h-sanbangai.com/event/detail/198

【ご注意事項】

・イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

・会場や日程等の詳細は阪急三番街公式サイトにてご確認ください。

（※1）▽はハートマーク

阪急三番街 https://www.h-sanbangai.com/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1