100年続く老舗木材会社が手がけるナイトウェア「NEMOOQ(ネムーク)」誕生。ブナの木由来の天然繊維でとろけるような睡眠体験。

丸山木材ホールディングス株式会社

森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree」は、ブナの木由来の天然繊維「モダール」を使用した、極上の着心地を追求するナイトウェア「NEMOOQ by meet tree（ネムーク バイ ミートトゥリー）」を、2026年5月20日(水)11:30より応援購入サービスMakuakeにて、先行販売を開始します。

プロジェクトストーリー

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/nemooq/

meet treeは、岐阜県中津川市にある100年続く老舗木材会社から生まれたブランドです。ある日、弊社の代表が旅先の高級ホテルで一着のナイトウェアに出会いました。

袖を通した瞬間に感じた、なめらかさと、包み込まれるようなやさしい心地よさ。 その正体を探る中で辿り着いたのが、ブナの木を原料とする天然繊維「モダール」でした。

「この木がもたらす心地よさを、毎日の暮らしの中で楽しんでほしい」

その強い想いから、プロジェクトは動き出しました。

ナイトウェア「NEMOOQ」について

ブナの木のイメージ

「NEMOOQ（ネムーク）」という名前には、眠り（NEMU）の質（Quality）をより良いものにしたいという願いが込められています。心地よい眠りのために最も追求したのは、“肌触り”です。第三者機関※での厳しい数値測定に加え、縫製方法にもこだわり、極上の肌触りを実現しました。まるで森に包まれているような、しっとりとろける着心地をお届けします。

※一般財団法人カケンテストセンター

３つの特長

１.しっとりとろける肌触り

シルクのようななめらかさと自然な光沢感を持つ「モダール」を採用。第三者機関※の試験により、摩擦係数（MIU）0.133を記録。シルクを上回るなめらかさが数値で証明されています。また吸湿性・通気性にも優れており、一年を通して快適に着ることができます。

２.フラットシーマ縫製による快適性

モダールのとろけるような質感を活かすため、縫い目の段差を抑えた「フラットシーマ縫製」を採用。肌への摩擦やゴロつきを極限まで減らし、素肌と一体感のある着心地を実現しました。

３.清潔を保つ抗菌防臭機能

菌の増殖を99.9%以上抑制する高い抗菌力を備え、寝汗によるニオイを軽減。また洗濯機で丸洗いOKなので、清潔な睡眠環境を保つことができます。さらに、洗濯を10回繰り返した後も高い抗菌力を持続することが確認されています。

※一般財団法人カケンテストセンター

商品詳細

セットアップワンピース

商品名：NEMOOQ by meet tree（ネムーク バイ ミートトゥリー）

商品展開： セットアップ（ユニセックス） 、ワンピース

カラー：スモーキーピンク／グレイッシュブルー／ネイビー

サイズ： セットアップ／S・M・L・LL 、ワンピース／FREE

素材：モダール91.9%・ポリウレタン8.1%

プロジェクト概要

販売場所：Makuake（マクアケ）(https://www.makuake.com/project/nemooq/)

販売期間：2026年5月20日(水)11:30～2026年7月1日(水)22:00

一般販売価格：ワンピース／13,530円(税込)、セットアップ／14,850円(税込)

※先行販売中は数量限定で最大35％OFF

meet treeについて

meet tree(ミートトゥリー)は、岐阜県中津川市にある100年続く老舗木材会社から誕生しました。中津川市は美しい山々に囲まれた自然豊かな場所で、「日本三大美林」のひとつ、木曽桧の産地として知られています。

「木 (tree) 」に「会う (meet) 」と書いて「桧」。桧との出会いがmeet treeのはじまりです。

現在は「森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド」として、国産木材の成分、おもにヒノキ精油を使用したコスメやライフスタイル雑貨を展開しています。

公式オンラインストア：https://www.meettree.net/

Instagram：https://www.instagram.com/meettree_official/

X：https://x.com/meet_tree_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@meettree_official