＜KIMONO ARCH＞2026 Spring & Summer 3rd collection “YUKATA Edit.”を発表

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開するブランド「KIMONO ARCH（キモノアーチ）」は、2026 Spring & Summer Collection 第三弾として、「YUKATA Edit.」を発表いたします。

本コレクションでは、普段のワードローブにも自然と馴染み、洋服と掛け合わせても楽しめるゆかたを通して、夏の日常に心地よく寄り添う装いを提案します。

■ブランドについて

KIMONO ARCHは、「きものを通して、世界を見わたす」をコンセプトに掲げるブランドです。

日本にあふれる魅力と、世界中に散らばる「面白い」の欠片を、ひとつのきものに紡いでいます。

いつもの自分から新しい自分に出会ったときの、ワクワクや発見、驚きを、自由なきもののスタイリングを通して届けています。

■3rd collection “YUKATA Edit.”

KIMONO ARCHのゆかたは、夏祭りだけを想起させない、日常にもなじむ色柄が魅力です。

デニムやワンピースなど、普段のワードローブにもすっと馴染み、洋服と掛け合わせても楽しめるゆかたを提案します。

ほどよい明るさや華やかさを持ちながらも、気負わず楽しめる佇まいで、纏う人の日常にそっと寄り添い、夏の時間をゆるやかに彩ります。

伝統的な手しごとを感じられる一着とともに、夏のひとときを、自分らしくお過ごしください。

■商品ラインナップ

＜ゆかた 花びら染め＞

花びらの儚さや生命力を象徴的に表現し、繊細でありながら力強い自然の姿を、手染めによる衣のレーベル【Funatabi Atelier】によって、多層的な美しさで描き出した一着です。

植物や花びらを用い、その色を布に染み込ませることで、花の種類や状態によって一点ごとに異なる表情が生まれます。個体差も含めてお楽しみください。

リネンのゆかたは、柔らかな落ち感とマットな風合いで落ち着いた印象に。羽織には、ほんのり透け感のある綿麻生地を用いることで、風を感じる軽やかな着心地に仕上げています。

価格：ゆかた 77,000円（税込）

羽織 66,000円（税込）

素材：ゆかた リネン100％、羽織 綿90％ 麻10％

【植物染 / Botanical dye】

バラや紅花など通年手に入る植物に加え、その季節ならではの花々を使用。ログウッドや蘇芳（すおう）、玉ねぎの皮など草木染めの素材も組み合わせながら、色味を丁寧に調整しています。

【Funatabi Atelier】

染色家・大木もと子氏が主宰する、手染めによる衣のレーベル〈Funatabi Atelier〉。

「舟旅」という名には、制作の過程そのものを慈しむ想いが込められています。

伝統的な手染め技法を用いながら、自然の色彩や質感、光や水の気配を思わせる表現を探求。臈纈染め・抜染・顔料によるシルクスクリーンなど、多様な技法を重ねながら、偶発的に生まれる表情と緻密な工程を交差させ、再現性のない美しさを生み出しています。

【Funatabi Atelier】のマルシェバッグや墨染のエプロンも登場いたします。

Marche BagMarche BagApron sumi-dye

＜Marche Bag＞

植物染めした大判のバッグです。

価格：18,700円（税込）

素材：綿100％

＜Apron sumi-dye＞

【墨染 / Sumi dye】

墨による手描きの技法で仕上げたエプロン。墨ならではの深みある色合いと、手描きによる潔い線や柄が印象的な一品です。

モノトーンでありながら、墨の色には単色では表現しきれない奥行きがあり、静かな存在感を放ちます。

価格：20,900円（税込）

素材：綿100％

＜ゆかた 両面染め cosmo＞

両面染めゆかたの技法にこだわり、「ご自身でアレンジを楽しんでいただきたい」という想いから製作した一着。

黒板に描いた天文図のような遊び心のある柄と、マジョリカタイルのようなすっきりとした柄を表裏に配し、異なる表情を楽しみながら、お好みの雰囲気に仕立てることができます。夏らしい色合いと、飾らないタッチが魅力の総柄ゆかたです。

綿100％の軽やかな生地には、リボン柄を思わせるストライプの地模様をさりげなく織り込み、風通しと速乾性にも優れています。

価格：55,000円（税込・お仕立て付き）

素材：綿100％

＜羽織 rose＞

2026SSテーマである“花”に由来し、生命力や気高い精神性、儚さゆえの尊さを表現した羽織。

KIMONO ARCHとも親交の深いフォトグラファー・小財美香子氏が、日常のなかで撮りためてきた風景写真の中から、身近にある穏やかな美しさを感じさせる情景を選びました。

透け感のある素材を用いることで、風をまとうような軽やかさと、その風景の中にいるかのような空気感を表現。着心地のよさとともに、街中でもやさしく自然をまとえるような、趣のある一枚に仕上げています。

価格：55,000円（税込）

カラー：nature / mono

素材：ポリエステル100%

＜ゆかた stardust＞

ナチュラルなクラフト紙を思わせるカラーに、伝統的な伊勢型紙をもとにした柄を重ねた一着。

その名の通り、星屑が舞う一瞬を切り取ったような、儚さや優しさ、繊細な煌めきを感じさせます。

ムラ染めの糸を使用して織り上げた生地は、奥行きのある、味わい深い風合いに仕上がっています。

価格：38,500円（税込・お仕立て付き）

素材：綿50％ 麻50％

＜ゆかた friends＞

シブヤフォントを使用したゆかた。

笑顔あふれるつくり手たちの感性から生まれた、作業所「ふれんど」を代表する柄です。

ビビッドとモノトーンという対照的な配色で展開。同じ図案でありながら異なる魅力を引き出し、その振り幅が着る人それぞれの個性に寄り添います。

価格：44,000円（税込）

素材：綿100％

【シブヤフォント（主催：渋谷区／運営：SHIBUYA FONT）】

渋谷でくらし・はたらく障がいのある方が描いた原画をもとに、桑沢デザイン研究所の学生がフォントやパターンとしてデザインし、企業や個人へ提供するパブリックデータサービス。利用料の一部は障がい者支援事業所へ還元されています。

■概要

・販売開始日：2026年5月23日（土）より順次発売

・取扱店：KIMONO ARCH 原宿、KIMONO ARCH 下北沢、KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

・オンラインストア：https://kimonoarch.base.ec/

■ブランドについて

KIMONO ARCH（キモノアーチ）

「きものを通して世界を見わたす」をコンセプトに、世界と日本、きものと人をつなぐ“架け橋”として未知の世界を魅せていくブランド。自由で遊び心のあるスタイリングにより、きものの可能性を広げています。

https://www.kimonoarch.com/

Instagram：@kimono_arch(https://www.instagram.com/kimono_arch/)