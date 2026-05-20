没後30年、「はみだしっ子」誕生50年。『総特集 三原順 増補版』6月刊行決定！ 幻の自筆原稿を収納したスペシャルBOXも数量限定で同時発売。東京2会場で原画展も開催！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、漫画家の三原順さんの画業を特集した書籍『総特集 三原順 増補版 ―想いあふれ、物語は続く―』（税込定価1,980円）を2026年6月26日に発売いたします。

*2015年刊行『文藝別冊 三原順』を48ページ増補します。

また、同書と「幻の自筆原稿」全64ページを特製BOXに収納した『三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫』（税込定価3,850円）も同日に発売いたします。

●没後30年、物語は終わらない

愛らしいキャラクターと哲学的なテーマで読者に熱狂的に支持された代表作「はみだしっ子」をはじめ、『花とゆめ』創刊直後から80年代黄金期にかけての躍進を支えた少女マンガ家・三原順。

全作品を網羅した《三原順・パーフェクトガイド》を11年ぶりに増補版として刊行！

『総特集 三原順 増補版 ―想いあふれ、物語は続く―』内容紹介

★主要カラーイラストを大幅増量、カラー128ページ！

★貴重なインタビューや資料図版、解説も多数収録。

★新規増補は48ページ、装いも新たに発売。

★「はみだしっ子」シリーズ誕生直前の《幻の自筆原稿》、その冒頭を本書に収録！

【NEW】増補内容

●【本邦初公開】幻の自筆原稿

「はみだしっ子」シリーズの誕生直前に描かれた自筆原稿の冒頭部分を収録。



●【豪華寄稿陣】

もんでんあきこ、西炯子、笹生那実が新規寄稿。



●48ページ増量

代表的なカラーイラストを多数追加収録！

「三原順を忘れない」没後30年座談会を新規掲載。

＜CHAPTER＞

第I章

三原順の世界

「はみだしっ子」70年代を中心に



第II章

三原順のキャラクター

グッズとセルフパロディ



・『花とゆめ』『LaLa』三原順・キャラクターグッズの世界1976～1982

・三原順によるキャラクターパロディ



第III章

三原順とは何だったのか

その時代とともに



第IV章

三原順の世界２

80年代以降の作品をめぐる





＜CONTENTS＞



●対談１

スペシャル同窓対談

くらもちふさこ×笹生那実



●対談２

「はみだしっ子」と児童文学

ひこ・田中×土居安子



●インタビュー

ヤマザキマリ、手塚るみ子、小長井信昌



●論考・コラム

藤本由香里、ヤマダトモコ、川原和子、村上知彦、米沢嘉博、立野昧



●再録マンガ

はみだしっ子・番外編「音楽教室」



●三原順 作品紹介

初出掲載時の扉絵と共に全作品を紹介



●三原順 書籍一覧



●年表「三原順作品とその時代」

●数量限定『三原順スペシャルBOX』同時発売！

《三原順・パーフェクトガイド》『総特集 三原順 増補版』と《完全再現》「幻の自筆原稿」（全64ページ）を、スペシャルデザインの美麗BOXに収納し、数量限定で発売します。



【『三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫』セット内容】

●スペシャルデザインBOX

●「幻の自筆原稿」（全64ページ）

●『総特集 三原順 増補版』（全208ページ）



※『総特集 三原順 増補版』は単品でも同日に発売します。

※「幻の自筆原稿」単体での販売はありません。

※予約先着順、売り切れ次第、販売を終了します。

少女マンガ表現に大きな影響を与え、今なお熱烈な支持を集める三原順。

没後30年、代表作「はみだしっ子」誕生から50年、2026年に新たに編まれる特集は、その偉大な画業、足跡を次世代へ手渡す一冊となります。

初公開の「幻の自筆原稿」は、「はみだしっ子」誕生前夜を伝える貴重な資料です。『総特集 三原順 増補版 ―想いあふれ、物語は続く―』には冒頭を収録、『三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫』には全64ページの完全版で収納。

変わらない情熱、終わらない旅路。三原順の著作群にぜひご注目ください。

●三原 順 Mihara Jun

漫画家。1952年、北海道札幌市生まれ。1973年デビュー。

1975～1981年に『花とゆめ』で連載された「はみだしっ子」シリーズが大ヒット。熱狂的支持層を獲得する。

以降も「X Day」「ムーン・ライティング」「Sons」などの名作でファンに感銘を与え続けた。

「ビリーの森ジョディの樹」シリーズ執筆中の1995年、病気のため42歳で死去。

●新刊情報１.

●書名：総特集 三原順 増補版

●著者：三原順

●仕様：A5判／並製／208ページ

●発売日：2026年6月26日

●税込定価：1,980円（本体価格1,800円）

●ISBN：9784309258331

●出版社：河出書房新社

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258331/

※電子書籍の発売予定はありません。

●新刊情報２.

●書名：三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫

●著者：三原順

●仕様：A5判／函入り／272ページ

●発売日：2026年6月26日

●税込定価：3,850円（本体価格3,500円）

●ISBN：9784309258348

●出版社：河出書房新社

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258348/

※電子書籍の発売予定はありません。

●2026年夏、東京で2つの原画展開催！

１.三原順 原画展 ～夢をごらん～

https://moonlighting.jp/gengaten30/overview

会期：2026年6月26日～7月14日 ※7月6日休館

開場時間：9:00～21:00（最終日17時まで） ※入場無料

会場：江東区森下文化センター

〒135-0004 東京都江東区森下3-12-17

＜関連イベント＞

三原順の世界 ～笹生那実・酒井美羽 初めて語る「はみだし」トーク！～

出演：笹生那実（漫画家）酒井美羽（漫画家）

ナビゲーター：藤本由香里（明治大学国際日本学部教授）

日程：2026年7月13日（月）19:00～20:30

会場：江東区森下文化センター 2階多目的ホール

全席自由 1,000円（定員150名）15歳以上

要事前申込：6月10日（水）10時より 電話（03-5600-8666）・Web・窓口にて先着受付

Web申込⇒ https://www.kcf.or.jp/morishita/

２.三原順 原画展 ～LaLa創刊50周年記念～

https://moonlighting.jp/gengaten30/lala50

会期：2026年7月17日～7月27日 ※7月22日・23日休廊

開場時間：11:00～19:00 ※入場無料

会場：スパンアートギャラリー

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5-22 キムラヤビル3F