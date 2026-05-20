タテガタクリエイティブ、マテリアルとサービス連携を開始。 “ハイクオリティ縦型シネマ”で企業ブランディングを支援。

ブルースクエアラボ株式会社

ラグジュアリー・ショートドラマプロジェクト『ベルベットムービーズ』を運営する、ブルースクエアラボ株式会社のタテガタクリエイティブ事業部は、マーケティングコミュニケーションを中心にパブリックリレーションズ全般を支援する株式会社マテリアル（以下、マテリアル）と、ショートドラマ制作におけるサービス連携を開始いたしました。

■連携の背景と目的

昨今、急速に市場が拡大しているショートドラマにおいて、視聴者の目が肥える中、「質の高いコンテンツ」への需要が高まっています。

『ベルベットムービーズ』は、従来のバズ消費型ショート動画とは一線を画し、映像美・脚本・キャスティングのすべてにおいて妥協しない「ハイクオリティ縦型シネマ」を追求しています。

本連携により、マテリアルが持つストーリーテリングを軸としたPRの知見と、当社の制作力を融合。企業ブランドを自然に物語へ溶け込ませる「プロダクト・プレイスメント」を活用し、30代～50代のエグゼクティブや富裕層をターゲットとした、高付加価値なブランディング支援を実現いたします。

■本連携による提供サービス

■ベルベットムービーズについて

- ラグジュアリーショートドラマの企画・制作案件ごとに最適な映像監督、脚本家をアサイン。キャスティング会社としての知見を活かし、ブランド価値を最大化する最適な出演者を起用します。- ストーリー起点のコミュニケーション設計制作したコンテンツをコアに、マテリアル社のPR戦略と連動させることで、単なる動画公開に留まらない社会的ムーブメントの創出を目指します。

ハイクオリティ縦型シネマの創出に特化したショートドラマアカウントです。圧倒的な映像クオリティにより、視聴者の心理的ハードルを下げながら、深い没入感とともにブランドメッセージを届けます。

■ブルースクエアラボ株式会社 会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/velvet_movies_official/- TikTok：https://www.tiktok.com/@velvet_movies_official

名称：ブルースクエアラボ株式会社

代表者：代表取締役社長 水嶋洋一

所在地：東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附7F

事業内容：縦型ショートドラマ制作をはじめとする映像制作事業、広告代理店事業

URL：https://bs-lab.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ブルースクエアラボ株式会社 タテガタクリエイティブ事業部

E-mail：info@bs-lab.co.jp