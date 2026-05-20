【銀座コージーコーナー】“ほうじ茶×カシス”のケーキ仕立てのかき氷&イベリコ豚やたこの旨味あふれる、夏の彩りパスタが登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、カフェ・レストラン併設店にて2026年5月22日（金）から、旬の食材を使用した夏限定メニューを販売します。

ほうじ茶とカシスのかき氷～ケーキ仕立て～（ほうじ茶付き）

厳しい暑さに、氷デザートを豊富にご用意！

今年の夏のデザートメニューは、「涼」をテーマに氷デザートを豊富にご用意しました。

新商品「ほうじ茶とカシスのかき氷～ケーキ仕立て～」は、フロマージュブラン、スポンジ、ラズベリーソース、生クリームを順に重ねた土台の上にかき氷をのせた、ケーキ仕立てのかき氷。甘ずっぱいカシスソースと香ばしいほうじ茶シロップ、生クリームの乳味が絶妙に調和した大人味のかき氷です。あたたかいほうじ茶を添えてご提供します。その他、定番の宇治金時や苺のかき氷、レモンやマンゴーのフローズンスカッシュをラインアップ。

季節のパスタは、夏野菜とイベリコ豚やたこを組み合わせ、ジェノベーゼやレモン風味の爽やかな味わいに仕立てました。

ゆったりとした雰囲気が自慢の銀座コージーコーナーのカフェ・レストランで、食事やデザートをお楽しみください。

＜スイーツ5品の販売店舗＞

銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店

＜パスタ2品の販売店舗＞

銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店

※銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付きはプラス250円、単品はプラス150円になります。

【商品概要】

販売：5月22日（金）～9月24日（木）

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/78078.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/78078.html)

ほうじ茶とカシスのかき氷～ケーキ仕立て～（ほうじ茶付き）

価格：1,091円（税込1,200円）

特長：香ばしいほうじ茶とカシスの華やかな酸味が調和した大人のかき氷。フロマージュブランとスポンジを忍ばせてケーキ仕立てにしました。

宇治金時

価格：819円（税込900円）

特長：清々しい風味が上品な宇治抹茶シロップと、ふっくら炊きあげた小豆のほどよい甘み。

苺シロップのかき氷

価格：819円（税込900円）

特長：国産苺の香り良いソースと甘ずっぱい果肉入りソースを重ね、練乳のまろやかさをプラス。

●シャリシャリ氷のマンゴースカッシュ

●シャリシャリ氷の生レモンスカッシュ

シャリシャリ氷のマンゴースカッシュシャリシャリ氷の生レモンスカッシュ

●シャリシャリ氷のマンゴースカッシュ

価格：728円（税込800円）

特長：マンゴーの甘みにシャリシャリ氷の食感が心地よいアクセント。コンデンスミルクのまろやかさが、果実味を引き立たせる爽快な一杯。

●シャリシャリ氷の生レモンスカッシュ

価格：728円（税込800円）

特長：爽やかな自家製レモンシロップにシャリシャリ氷の食感が心地よいアクセント。夏の渇きを潤す爽快な一杯。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

イベリコ豚といんげんのジェノベーゼ

価格：1,255円（税込1,380円）

特長：イベリコ豚を味わう爽やかなジェノベーゼ。シャキッとしたいんげんの食感とフレッシュトマトの甘み、みずみずしいベビーリーフが軽やかなアクセントとなり、奥行きのある味わいを楽しめます。

たこのマリネと夏野菜のレモン風味パスタ

価格：1,255円（税込1,380円）

特長：たこのマリネとグリル野菜をまろやかな酸味のレモンオリーブオイルと、魚介の旨味を凝縮したボンゴレソースで仕立てました。別添えのレモンを絞るとさらに爽やかな香りと味わいを楽しめます。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。