【タンメントナリ】“最強の冷し”降臨。濃厚胡麻だれ×パクチーが織りなす「パクチー油淋鶏冷し」5月22日（金）より全店で販売開始！

株式会社松富士食品トナリ「パクチー油淋鶏冷し」

株式会社松富士食品が展開するタンメン専門店「トナリ」は、2026年5月22日（金）より、夏季限定メニュー「パクチー油淋鶏（ユーリンチー）冷し」および、味変の新定番となる「特製パクチーだれ」を全店で発売いたします。

トナリ「パクチー油淋鶏冷し」

■ 2026年・夏、トナリが放つ「最強の冷し」

今年のトナリの夏は、エスニックな香りと濃厚なコクが融合した、まさに“最強”の名にふさわしい一杯が登場します。「パクチー油淋鶏冷し」は、キンキンに冷えた麺に、外はカリッと中はジューシーな油淋鶏を大胆にトッピング。味の決め手は、トナリ自慢の「濃厚胡麻だれ」と「甘酸っぱい特製だれ」のダブルソース。そこにパクチーが加わることで、濃厚さと爽やかさが交互に押し寄せる、中毒性の高い味わいに仕上げました。

■ 「タンギョウ」「タンカラ」に革命！何にでも合う「特製パクチーだれ」

トナリの楽しみ方といえば、タンメンにギョウザを合わせる「タンギョウ」、カラアゲを合わせる「タンカラ」が定番です。この夏、その定番をさらに進化させる「特製パクチーだれ」が新たに仲間入りします。

ギョウザ × パクチーだれ： 肉汁溢れるギョウザに、酸味の効いたパクチーだれが絡み、これまでにない清涼感を楽しめます。

カラアゲ × パクチーだれ： ボリューム満点のカラアゲが、一気にエスニックなご馳走へと変貌します。

看板メニューの「タンメン」はもちろん、「味噌タンメン」や刺激を求めるファンに人気の「辛激タンメン」とも相性抜群。自分だけのベストな組み合わせ「パクチー・コーディネート」をお楽しみください。

■ 商品概要

・パクチー油淋鶏冷し：990円（税込）

・特製パクチーだれ：100円（税込）

・追いパクチー：150円（税込）

【販売開始日】 2026年5月22日（金）

【販売店舗】 タンメントナリ 全店

タンメン専門店「トナリ」について

創業は、当社が運営するつけめん専門店「六厘舎」大崎本店（現 閉店）の隣り区画でタンメン専門店として開業。その後2009年9月19日に東京都江東区東陽町に本店を移転し、現在東京と千葉を中心に6店舗を出店。

厚生労働省が推奨する成人一日あたりの野菜摂取量は350g。トナリのタンメンは一杯で360gの野菜が食べられるボリューム感のある商品。8種類の野菜を強力な火力で短時間で炒め、芳ばしく味わいもしっかり。塩豚骨のスープに極太平打ち麺がよく絡み、濃厚で旨味しっかりのタンメン。タンギョウ（タンメンとギョウザセット）とタンカラ（タンメンとカラアゲセット）のセットメニューも人気。

株式会社 松富士食品について

タンギョウタンカラ

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

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