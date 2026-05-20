Legalscape、企業法務弁護士向けオンラインセミナーを開催。「法務特化AIで変わる弁護士の日常 ― AIリサーチ実演と、生まれた余白の新しい使い方」をテーマに5月27日実施

株式会社Legalscape

株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者：八木田 樹、以下リーガルスケープ）は、企業法務を取り扱う弁護士を対象としたオンラインセミナー「法務特化AIで変わる弁護士の日常 ― AIリサーチ実演と、生まれた余白の新しい使い方」を、2026年5月27日（水）から5月29日にかけて開催いたします。

本セミナーでは、弁護士法人アーヴェルの小泉先生を講師に迎え、法務特化AI「Legalscape」を使ったリサーチの実践的な活用法を、ライブデモで実演いただきます。単なるツール紹介ではなく、弁護士としての日々の実務に根ざした「使い方のリアル」をご紹介します。参加費は無料です。

■ 背景：企業法務のリサーチ業務とAI活用の可能性

企業法務に携わる弁護士にとって、リーガルリサーチは業務の根幹をなす作業です。一方で、深く調べるほど時間がかかり、顧問先が求める回答の速さとの両立が課題となっています。

リーガルリサーチAIの活用は、こうしたリサーチ業務の効率化に寄与し、弁護士が法的判断や顧問先との対話に集中できる時間的・心理的な余白を生み出す可能性があります。本セミナーでは、「Legalscape（リーガルスケープ）」の実演を通じて効率化の具体的な手法を示すとともに、生まれた余白をEAP（従業員支援プログラム）などの新たな付加価値サービスへ接続する実務のヒントを提供します。

■ セミナー概要

タイトル：法務特化AIで業務効率化、EAPに取り組むための実務設計

日時：2026年5月27日（水）～2026年5月29日（金）

2026年5月27日（水） 12：00～13：00のみライブ配信

形式：オンラインセミナー（ウェビナー）

参加費：無料

対象：

- リサーチの「深さ」と顧問先が求める回答の「速さ」の両立に課題を感じている方- 法務特化AIの実際の使い方をライブデモで見てみたい方- AI活用で生まれた時間を、顧問先への新たな付加価値に転換したい方

主催：株式会社Legalscape

登壇者：小泉 友 先生（弁護士法人アーヴェル）、関本 雄補（株式会社Legalscape）

申込URL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/sesGNri1bCVJ?s=6602ke9115g

■ 登壇者プロフィール

小泉 友 先生

弁護士法人アーヴェル代表弁護士。2007年弁護士登録。

名古屋を拠点に、顧問先170社超の企業法務・労務問題の予防法務を中心に活動。

AI・IT・テクノロジー分野の法的支援にも注力する。

日弁連ADRセンター事務局次長、愛知大学法科大学院非常勤講師、一般社団法人弁護士EAP協会理事等。

共編著に『最新裁判書式体系 第4巻 民事執行』（青林書院、2025年）ほか。

関本 雄補

芸能マネージャー、不動産、人材支援など多岐にわたるキャリアで培った折衝力と高いコミュニケーション能力を活かし、Legalscapeのフィールドセールスとして法律事務所や企業法務部へ、法務組織の最適化とリサーチ効率化の新規セールスを担っている。

◼️リーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」について

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、2021年6月より提供を開始したリーガルリサーチプラットフォームです。 AIが必要な法情報を瞬時に要約し、知りたいことに最速でアクセスできます。

▼「Legalscape（リーガルスケープ）」サービスサイト

https://www.legalscape.jp/(https://www.legalscape.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_eapseminer0520_top)

▼サービスの資料ダウンロード

「Legalscape（リーガルスケープ）」の詳細資料はこちらからダウンロードできます

https://www.legalscape.jp/contact(https://www.legalscape.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_eapseminer0520_shiryo)

2023年9月には生成AIと弊社独自の自然言語処理技術を組み合わせたAIリサーチ機能を日本で初めて導入。書籍・法令・ガイドラインなどが一目で見渡せるその次世代的な体験や、業界最大級のコンテンツ （4,500冊以上の書籍を含む、計40,000件超) を利用できる点などをご評価いただき、五大法律事務所や、大手企業法務部、地域密着の法律事務所、社労士事務所や司法書士事務所など、全国の法務パーソンにご愛顧いただいております。

■一般社団法人弁護士EAP協会について

一般社団法人弁護士EAP協会は、弁護士によるEAP（Employee Assistance Program／従業員支援プログラム）の普及・推進を目的として設立された団体です。

EAPは、生産性に関連する職場組織上の問題や、仕事上のパフォーマンスに影響を与え得る従業員の個人的課題について、早期の気づきと適切な支援につなげることで、従業員の安心、企業の生産性向上、職場環境の改善に資する取組みです。

当協会は、弁護士の専門的知見・経験・ネットワークを活かし、弁護士によるEAPの普及・推進を通じて、企業における紛争予防、職場環境の改善、従業員が安心して働ける組織づくりに寄与することを目指しています。

また、企業向けのEAP導入支援、L-EAP推進企業宣言・認定制度、会員向け勉強会、セミナー、情報発信等の活動を行っています。

■会社概要 一般社団法人弁護士EAP協会

名称：一般社団法人弁護士EAP協会

英文名称：Lawyers Employee Assistance Program Association

代表者：代表理事 弁護士 牛見 和博

所在地：大阪府大阪市西区京町堀1丁目4番22号 肥後橋プラザビル2F

設立：2021年5月

事業内容：弁護士によるEAP普及・推進、企業向けEAP導入支援、L-EAP推進企業宣言・認定制度の運営、会員向け勉強会、セミナー、情報発信その他関連事業

URL：https://l-eap.jp/

■株式会社Legalscapeについて

Legalscapeは「人とテクノロジーの共創による 未来の法社会を実装する」というパーパスを掲げ、高度な自然言語処理技術や生成AIの法律分野での基礎研究・応用などの技術力を強みとするリーガルデータ＆AIカンパニーです。法にまつわる知的生産を支え、法の知をより正確に・迅速に・社会の隅々まで届けることで、より豊かな法社会を実現していくことを目指しています。

■会社概要

企業名：株式会社Legalscape（リーガルスケープ）

代表者：代表取締役社長・最高経営責任者 八木田 樹

所在地：東大前オフィス（本社）

〒113-0023 東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階

虎ノ門オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階

グロース虎ノ門 Room 6

設立：2017年9月14日

公式HP：https://www.legalscape.jp/corp