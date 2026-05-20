乳がんリスクの“最上流”にあるのは低酸素環境だった──睡眠中の体内環境に関する調査プロジェクトを開始

トラタニ株式会社

トラタニ株式会社（石川県かほく市）は、 睡眠中の体内環境の変化を明らかにする 「Night Oxygen Flow Project - Phase 2」 を新たに開始し、 その第3弾として、低酸素環境と乳がん発生リスクの関連構造に関する最新の分析結果を公開します。

本分析では、呼吸の浅さによって生じる慢性的な低酸素環境が、 細胞の増殖制御・免疫監視機能・活性酸素バランスにどのような影響を与えるかを整理し、 乳がんリスクの“最上流要因”を明らかにしました。

乳がんは、遺伝や生活習慣だけでは説明できません。

最新の研究では、細胞が“低酸素環境”にさらされる時間の長さが、

がんの発生と進行に深く関わることがわかっています。

そしてその最上流には、

睡眠中の呼吸の浅さによる「慢性的な低酸素」 がありました。

低酸素が蓄積すると、

免疫、活性酸素、細胞修復など、

体の防衛システムが次々と破綻し、

がん細胞が増殖しやすい環境が整ってしまいます。

■ １. 低酸素環境の蓄積が、細胞の運命を変える

細胞は酸素が不足すると、

HIF（低酸素誘導因子） を活性化させます。

HIFは本来「生き延びるためのスイッチ」ですが、

慢性的にONになると

細胞の増殖が止まらない DNA修復が遅れる がん化しやすい遺伝子が働く

という “がんモード” に入ります。

「睡眠中の隠れ低酸素の蓄積」が思わぬ結果を招きやすい。

■ ２. ”免疫の修復チームが機能不全”になっている。

低酸素が続くと、免疫細胞は本来の働きを失います。

がん細胞を見つけても攻撃できない 炎症を抑える力が弱まる 免疫のブレーキが壊れる

つまり、

がん細胞を抑え込む力が消えていく。

■ ３. 活性酸素が暴走し、細胞を傷つける

低酸素環境では、

ミトコンドリアが酸素をうまく使えず、

電子漏れ → 活性酸素の過剰発生 が起きます。

活性酸素は本来“防衛システム”ですが、

過剰になると：

DNA損傷 細胞膜の破壊 炎症の慢性化

が起き、

がん細胞が増殖しやすい土壌 が整います。

■ ４. 体の防衛システムが“総崩れ”になる

低酸素 → 免疫低下 → 活性酸素暴走

この3つが同時に起きると、

体はがん細胞を抑え込めなくなります。

つまり、

低酸素の蓄積

↓

免疫の破綻

↓

活性酸素の暴走

↓

細胞修復の停止

↓

がん細胞の増殖

という 一本の因果ライン が成立します。

■ ５. その“最上流”にあるのが、睡眠中の呼吸

日中は補える呼吸も、

睡眠中は 姿勢・気道・横隔膜 による影響が大きくなるため、

気道が狭い。 横隔膜が動かない 。姿勢が崩れている。

こうした状態だと、

毎晩、細胞が低酸素にさらされる。

これが乳がんリスクの“見えない最上流”です。

🟦 まとめ

乳がんリスクの背景には、

細胞が慢性的に低酸素にさらされる“夜の環境”があります。

低酸素が蓄積すると、

免疫、活性酸素、細胞修復など、

体の防衛システムが次々と破綻し、

がん細胞が増殖しやすい環境が整ってしまいます。

その最上流にあるのが、

睡眠中の呼吸の浅さによる低酸素状態 です。

【締め】

呼吸が浅い人ほど不調が増えやすいのは、

体の「流れ」が止まってしまうからです。

無意識で続く“程よい呼吸”は、

睡眠・代謝・免疫など、生命を回す土台そのもの。

その質が、体調の方向性＝寿命の方向性を決めます。

そして、睡眠時に体へかかる「重力90度の物理」が、

気道の角度を狂わせ、呼吸という最上流を乱し、

結果として全身のドミノ倒し（不調）を招きます。

当社は、アパレル3D設計で培った立体構造の知見をもとに、

この“呼吸の物理学”を体系化し、

睡眠・姿勢・代謝の改善に応用しています。



本啓発シリーズは、代表・虎谷が長年培ってきた

アパレル3D設計の知見と、自身の健康改善の実体験をもとに体系化したものです。

気道の物理構造・寝姿勢・呼吸の関係について、

今後も継続的に発信していきます。

本リリースで述べた「睡眠中の呼吸」「低酸素」「自律神経」「心血管リスク」の背景には、以下のような国際的な学術研究があります。

1. ヒトの構造的・骨格的な低呼吸リスク（構造上の宿命）

Davidson TM. (2003)

The anatomic basis for the development of sleep apnea.

主旨： 二足歩行と言語獲得の代償として、ヒトは「睡眠中に気道が潰れやすい」という構造的弱点を持つ。

Isono S. (2012)

Obstructive sleep apnea of non-obese patients in Japan.

主旨： 日本人は肥満がなくても顎骨が小さく、物理的に気道が狭くなりやすい民族的特徴を持つ。

2. 低呼吸による低酸素・自律神経への影響（生理的ダメージ）

Somers VK, et al. (1995)

Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea.

主旨： 低呼吸による酸素低下は、睡眠中でも交感神経を異常に活性化し、自律神経バランスを崩す。

Levy P, et al. (2011)

Sleep apnea as a cause of cardiovascular disease.

主旨： 間欠的な低酸素は血管に強い酸化ストレスを与え、動脈硬化や代謝異常の根本原因となる。

【会社情報】

トラタニ株式会社

代表：虎谷 生央

所在地：石川県かほく市

事業内容：アパレル3D設計、睡眠・呼吸研究

公式サイト：https://toratani-kokyu.jp