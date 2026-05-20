【先着7社様限定】株式会社長利1周年記念キャンペーン【2026年8月31日まで】

株式会社長利

株式会社長利は、日頃から関わってくださる皆さまのご愛顧・ご支援のおかげさまで、無事に会社設立から1周年を迎えることができました。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

今後も各種サービスの品質をさらに向上させるとともに、クライアント企業様のサービス満足度を高めることで、事業発展と社会貢献に寄与することを目指してまいります。

このたび株式会社長利1周年を記念し、SEO・AIOを中心とした「オウンドメディア集客を強化したい」「SEO・AIOに特化した専門知識やスキルを持った人材が不足している」企業様向けに長利ディレクションサービスで利用できる特別割引クーポンを配布いたします。

>長利ディレクションサービス(1分56秒の紹介VTR)はこちら(https://youtu.be/EsjW8IMB6CQ)

株式会社長利は、「マーケティングは営業を加速する」をコンセプトに、関わってくださるクライアント企業様またパートナー企業様に中長期的に利益をもたらし、その結果として人々と社会に利益をもたらすことを信条としています。

・企業として新規集客するための時間が足りない

・企業として新規集客するための人材が足りない

・ご紹介以外の集客チャネルを新たに構築したい

・自社でSEOに取り組んでいるがうまくいかない

・中長期的な集客コストを削減していきたい

・企業としてマーケティングを強化したい

・SEO・ AIOに強い人材を獲得したい

このようなお悩みがございましたら、株式会社長利にお気軽にご相談くださいませ。

これから株式会社長利に関わる事業者のみなさまにも「革新的でワクワクするマーケティングサービス」をお届けできるよう努めます。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社長利1周年記念キャンペーン

長利ディレクションサービスで使える「特別割引クーポン」キャンペーン内容

株式会社長利の設立1周年を記念し、長利ディレクションサービスで利用できる特別割引クーポンを配布いたします。

キャンペーン詳細

・先着7社様が利用可能な「10%オフ」のクーポンコードを本サイトで配布いたします

・弊社お問い合わせページにある「お問い合わせ内容」にて以下クーポンコードをご入力ください

・先着7社様は「新規お問い合わせ完了順」です。クーポンは最大12ヶ月間（上限84万円）ご利用いただけます

・クーポンを適用できる対象サービスは、オウンドメディア集客支援「長利ディレクションサービス」となります

クーポン適用可能期間

2026年5月21日(木)～2026年8月31日(月)

・上記期間内で1社1ドメインにつき1回のみクーポンコードの適用が可能です

・クーポンコードの適用数が合計7に達した段階で本キャンペーンは終了します

参加条件

はじめて「長利ディレクションサービス」をご利用いただく法人企業様

2026年6月以降に「長利ディレクションサービス」ご契約の法人企業様

>長利ディレクションサービス(1分56秒の紹介VTR)はこちら(https://youtu.be/EsjW8IMB6CQ)

注意事項

・キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長する場合があります。あらかじめご了承ください

・本キャンペーンへの参加は、1企業様1ドメインにつき1回限りとなります

・クーポンコードの適用数が合計7に達した段階で本キャンペーンは終了いたします

・ご契約前に成果創出が難しいと判断した場合、サービスのご提供をお断りさせていただくことがあります

【先着7社様限定】長利ディレクションサービスで使えるクーポンはこちら

長利ディレクションサービスで使える「特別割引クーポン」クーポンコード:

nagatoshi-direction-service-cp-2026

株式会社長利お問い合わせページ

https://nagatoshi.jp/contact/(https://nagatoshi.jp/contact/)

【株式会社長利 会社概要】

株式会社長利(Nagatoshi, Inc.)は、福岡市を拠点に企業様のホームページ集客に特化したオウンドメディア集客支援サービスを提供するマーケティングカンパニーです。自社ホームページ(オウンドメディア)集客を強化したい企業様に対して、実践に基づいた各種マーケティングサービスをご提供しています。

会社名：株式会社長利（英文社名: Nagatoshi, Inc.）

設立：2025年5月21日

代表者：上田 恭輔

事業内容：オウンドメディア集客事業、インバウンド事業、PR事業、ホームページ制作事業、インターネット広告事業

所在地：福岡県福岡市中央区天神4-6-28 いちご天神ノースビル7階

URL：https://nagatoshi.jp/