北海道発の米菓ブランドを次世代へ「サムライ煎兵衛」事業承継のお知らせ

株式会社あいプラン

あいプラングループの有限会社セレモサプライ（本社：北海道札幌市）は、2026年4月1日付で、「サムライ煎兵衛」に関する事業を譲り受け、承継いたしましたのでお知らせいたします。

今回の事業承継により、店舗およびブランド名は継続し、これまで地域のお客様に親しまれてきた店舗の魅力や商品の価値を引き継ぎながら、営業を続けてまいります。

サムライ煎兵衛 ロゴ

「サムライ煎兵衛」は、せんべい・おかきなどの米菓を中心に展開し、日常のおやつやお茶請けとしてはもちろん、手土産や贈答品としても親しまれてきたブランドです。北海道の豊かな味を感じられる商品として、地元のお客様をはじめ、多くの方々に支持されてきました。

今回の承継は、地域で育まれてきたブランドや店舗、そしてそこで働くスタッフを引き継ぎ、事業を継続していくことを目的としたものです。

あいプラングループとしても、冠婚葬祭をはじめとしたさまざまなシーンにおいて、お客様のニーズに応えられるギフト商品の充実を図っており、今回の事業承継は、地域に根ざしたブランドの継続と、自社の商品提案力の強化という両面において大きな意義のある取り組みと考えています。

承継後は、「サムライ煎兵衛」の店舗・ブランド名を継続し、これまでの魅力を大切に守りながら、営業を継続してまいります。長年親しまれてきた商品や店舗の雰囲気、接客の積み重ねを引き継ぐことで、既存のお客様にも安心してご利用いただける体制を整えてまいります。

また今後は、これまで培われてきた商品力を生かしながら、手土産、季節のご挨拶、返礼品、各種贈答など、幅広い用途に対応できる展開も視野に入れ、より多くのお客様に選ばれるブランドづくりを進めてまいります。

地域で愛されてきた味わいを守るとともに、新たな価値を加えながら、北海道発の魅力ある米菓ブランドとして次の世代へつないでまいります。

■有限会社セレモサプライ コメント

このたび、地域のお客様に長く親しまれてきた「サムライ煎兵衛」の事業を承継させていただくこととなりました。

これまで築かれてきたブランドの魅力や店舗の価値を大切に受け継ぎながら、今後も安心してご利用いただける形で事業を継続してまいります。あわせて、手土産や贈答など幅広いニーズに応えられる商品展開にもつなげ、北海道発ブランドとしての魅力をさらに高めていきたいと考えております。

■ 事業概要

事業内容： 「サムライ煎兵衛」に関する事業

承継日： 2026年4月1日

承継会社： 有限会社セレモサプライ（あいプラングループ）

承継対象： 店舗、ブランド、スタッフ

今後の運営： 店舗名・ブランド名を継続し、営業を継続

■店舗概要

店舗名： サムライ煎兵衛

所在地： 北海道札幌市中央区南2条西25丁目1-18

営 業： 継続

定休日： 不定休

公式ホームページ： https://samurai-senbei.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/samurai_senbei/

公式X： https://x.com/samurai_senbei

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和５年（1930年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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