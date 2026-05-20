「JECA FAIR 2026～第74回電設工業展～」に出展。自社史上、過去最大規模の展示。「新4K」に貢献すべく革新的なテクノロジーで新たなソリューションを提案

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社（本社：東京都板橋区、ゼネラルマネージャー：林琢磨）は2026年5月27日（水）から29日（金）に東京ビッグサイト(東京都)で開催される「JECA FAIR 2026～第74回電設工業展～」に出展いたします。

本展示会においては、日本発売中の商品から未発売の商品までを、ミルウォーキツール・ジャパン史上、最大規模で展示いたします。日本電設工業協会の掲げる「新4K」に貢献すべく、現場の安全性と効率化のためのソリューションのご提案、多様化する電気設備の現場に対応したコードレス電動工具のデモンストレーションなど、充実した内容でご来場の皆様をお迎えいたします。

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【イベント出展概要】

名称：JECA FAIR 2026～第74回電設工業展～

日時：2026年5月27日（水）～29日（金）

（27日（水）10:30～17:00／28日（木）10:00～17:00／29日（金）10:00～16:30）

当社ブース：東京ビッグサイト 東2ホール 2-67

※ご来場には事前登録（無料）が必要です。https://f-vr.jp/jeca/fair2026_registration/

主催：一般社団法人日本電設工業協会

U R L：https://www.jecafair.jp/(https://www.jecafair.jp/)

＜製品展示とデモンストレーション＞

■ M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター（型番：M18 HCC125R）

最大125mmのCu/Alケーブル切断能力で、地中送電、変電所、地中配電などの電力設備、通信事業者やデータセンター等での作業に対応します。リモートワイヤレス接続で安全面にも配慮した作業ができます。そのパワーと操作性を体感いただけるデモンストレーションを実施します。

■ M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具（型番：M18 HDCT）

アルミ端子配線ソリューションを提案するパンドウイット社の協力を得て開発した製品「M18 FORCE LOGIC電動油圧式ダイスレス圧着工具」も展示いたします。ダイス交換不要、自動制御による高い圧着信頼度が特長のこの製品を、ぜひお手に取ってご体感ください。

■ PACKOUT ラックキット 【日本未発売品】

海外で人気のスチールキャビネットのシリーズでアジアでは2025年に新登場。PACKOUTと収納可能なハイブリッド式のツールキャビネットを日本初公開いたします。

バンやトレーラー、コンテナ、店舗・作業場の壁などあらゆる現場に対応します。PACKOUTモジュールシステムと連結可能、使用するツールボックスに合わせて棚と脚の高さが調節できるなど、拡張性が高いキットです。

■ PACKOUT エレクトリシャンセット 62セット 【日本未発売品】

PACKOUTに電気工事に必要な手工具が収まったセットです。持ち運びが便利なだけでなく、現場で使いたい工具を速やかに出せます。複数のインレイ&ディバイダーで工具の配置をカスタムできます。絶縁ペンチ、狭い作業に便利な1/4インチラチェットドライバー&ソケットセット、自動ワイヤーストリッパーなど、作業に必要な工具がこのセット１つでそろいます。

■ M18 全ネジカッタ 【日本未発売品】

全ネジの切断が迅速かつ手間をかけずにできます。

1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの軟鋼または1/4インチ、3/8インチのステンレスの全ネジを切断可能。切断が完了すると可動刃が自動的に全開位置で停止するために繰り返して切断ができ、効率的に作業ができます。

2.0Ahバッテリーで最大400カットの動作時間を実現し、バッテリー交換などの現場でのダウンタイムの短縮に貢献できます。

ご来場者様にオリジナルノベルティーグッズをプレゼント

ブースにご来場くださったお客様に限定ノベルティーのマスクをプレゼントします。

さらに、ミルウォーキツールの公式インスタグラムまたはLINEにご登録いただくと、ミルウォーキーツールのロゴ入りキャップなどの限定ノベルティーグッズを差し上げます。

ハズレなしのくじ引きです。

他にも毎日イベントを実施いたします。

ぜひ、ミルウォーキーツール・ジャパンのブースにお越しください。

■製品購入や体験などのお問い合わせ先

ミルウォーキー ヘビー・デューティ・センター

TEL：03-6905-8040

https://bit.ly/homemilwaukeetooljp



＜ミルウォーキーツールについて＞

1924年にアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーで創業したミルウォーキーツールは建設業界で働くプロフェッショナルに高耐久、長寿命の工具を提供し、革新的な技術で現場での生産性の向上に貢献し続けてきました。

現在、世界最高クラスの性能をもつM12 FUEL(TM)、M18 FUEL(TM)リチウムイオンコードレス工具シリーズ、コードレスLEDライト、各種アクセサリー、ハンドツール、ツールボックスなどの多彩なシリーズを販売し、それぞれの業種のプロフェッショナルに最適なソリューションを提供しております。ミルウォーキーツール・ジャパンはテクトロニック インダストリーズ カンパニー リミテッド（TTI)により2020年に設立された合同会社です。