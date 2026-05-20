Yunthからディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』の特別デザインが登場！人気美容液3種が数量限定パッケージで新発売

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社(所在地：東京都港区／代表取締役社長：龍川誠)が展開するスキンケアブランドYunth(ユンス)より、今年で日本公開30周年を迎えるディズニー＆ピクサー作品『トイ・ストーリー』のキャラクターをあしらった数量限定パッケージが登場します。

ラインナップは、ブランドを代表する人気美容液「生VC美白美容液」「生VAダーマ美容液」「生AZ美容液」の全3種。最新作映画『トイ・ストーリー5』の公開に先駆け、2026年6月11日(木)より発売いたします。

この度発売するYunth『トイ・ストーリー』限定パッケージでは、「生VC美白美容液」に“ウッディ”＆“ジェシー”、「生VAダーマ美容液」に“ウッディ”＆“バズ・ライトイヤー”、「生AZ美容液」に“リトル・グリーン・メン”をデザイン。Yunth初となる『トイ・ストーリー』デザインとして、それぞれのキャラクターの世界観をパッケージ全体に表現しました。さらに、美容液を閉じ込めた個包装パウチには、Yunth初のバイカラーデザインを取り入れ、細部まで遊び心を感じられる仕上がりです。

『トイ・ストーリー』は、日本公開30周年を迎える今もなお、世代を超えて愛され続ける不朽の名作。7月には最新作『トイ・ストーリー5』の公開も控え、再び注目を集めています。Yunthの『トイ・ストーリー』限定パッケージは、”ウッディ”や”バズ”たちのように日常にそっと寄り添いながら、スキンケアの時間にワクワクとときめきをプラスします。毎日のケアをより楽しく彩り、大切な方へのギフトにもぴったりのアイテムです。数量限定のため、ぜひお早めにお手に取ってお楽しみください。

商品概要

生VC美白美容液[医薬部外品](”ウッディ”＆”ジェシー”限定デザイン)

840万個以上*1の販売実績を誇るYunthブランドの代表アイテム。生ビタミンC*2を独自処方で閉じ込めた“使用期限30秒*3”の導入美容液です。いつでも新鮮な状態で使える個包装パッケージ、高保湿でありながらもベタつかないトロッとしたテクスチャー、有効成分アスコルビン酸(純粋ビタミンC)がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。

販売名：薬用 ホワイトニングエッセンス PVC a

容 量：1ml×28包

価 格： 3,960円(税込)

使用方法：導入美容液として、毎回の洗顔後、パウチ1包分を乾いた清潔な手に取り、お顔全体に優しくなじませます。

*1 2026年3月末時点 *2 アスコルビン酸 *3 出来立てをフレッシュな状態でご使用いただけるパッケージです。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。

生VAダーマ美容液[医薬部外品](”ウッディ”＆”バズ・ライトイヤー”限定デザイン)

生レチノール*1と有効成分ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合したプレエイジングケア*2美容液。肌荒れを防ぎながら、毛穴の目立ちやシワを改善し、弾むようなハリのある肌へ導きます。とろみのあるみずみずしいテクスチャーが、お肌に馴染むようにすっと浸透*3します。

販売名：薬用 VAセラム

容 量：1g×28包

価 格： 4,950円(税込)

使用方法：化粧水の後、1包分を手に取り、お肌になじませます。

*1 レチノール油液(ビタミンA 166,667IU/g)(保湿) *2 年齢に応じたケア *3 角質層まで

生AZ美容液[医薬部外品](”リトル・グリーン・メン”限定デザイン)

15%の高濃度*1生アゼライン酸*2を配合した濃密美容液。さらにヒト型セラミド5種類*3を贅沢に配合。肌荒れを防止*4するW管理*4成分*5で肌を引き締め、健やかな肌環境へ導きます。敏感肌こそ使っていただきたいお守り美容液です。

商品名：生AZ美容液

容 量：1g×28包

価 格：3,960円(税込)

使用方法：化粧水の後、1包分を手に取り、お肌になじませます。

*1当社比 *2 アゼライン酸(保湿) *3 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿) *4 肌を健やかに保つことによる *5 アゼライン酸(保湿)、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿)

発売情報

発売日：2026年6月11日(木)より順次発売

販売チャネル：全国のバラエティストア（ロフト、ハンズ、PLAZAなど）、ECモール(Amazon・楽天など）

スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)」

“毎日のスキンケアを私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛して自分の気持ちに素直に”という想いから誕生。生ビタミンC(アスコルビン酸)配合の「生VC美⽩美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、開花へと導くワンステップ上のスキンケアを展開しています。

Instagram ：@yunth.officia(https://www.instagram.com/yunth.official/)l (https://www.instagram.com/yunth.official/)/ X : @yunth__official(https://x.com/yunth__official)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

AIテクノロジーを駆使してブランドを連続的に創出し事業を展開。現在、スキンケアブランド「Yunth(ユンス)」ほか、美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)(ブライト)」、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)(ストレイン)」 を主要ブランドとして、商品のラインナップを拡大しています。

Yunth リクルートサイト：https://yunth.jp/shop/pages/recruit)