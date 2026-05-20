【6/19開催】「インド人材を活用した企業成長戦略」ウェビナー。IIT-H採用の実践知から茨城県の支援策まで徹底解説

株式会社Dooox

「行動で世の中を変えていく」を理念に掲げる株式会社Dooox（東京都品川区、代表取締役 久保寺亮介／以下「当社」）が運営するインド進出支援プラットフォーム「Do Lab India」は、この度、オンラインセミナー「インド人材を活用した企業成長戦略セミナー ～日本での採用事例と茨城県の支援制度～」を2026年6月19日（金）にオンラインで開催いたします。

本ウェビナーでは、当社代表の久保寺がIIT-H（インド工科大学ハイデラバード校）からの採用フローや実務事例を共有するとともに、茨城県 産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室 主任の一澤洋平氏をゲストにお招きし、県が提供するインド人材採用の支援策について詳しく解説いたします。

お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XrhKRx-7Tjq1SNmGW5nVmA

■ 開催の背景

高度外国人材の採用が注目を集めるなか、インド工科大学（IIT）をはじめとする世界トップクラスの理工系人材を日本企業に迎える動きが広がっています。しかしながら、現地大学との接点づくりや採用フローの整備、ビザ・定着支援など、企業単独では対処が難しい課題も多く残ります。

こうした状況を受け、当社はこれまで自社でのIIT-H採用や支援実績を通じて蓄積した実務知見を広く共有するとともに、茨城県が推進する高度外国人材採用の取り組みと組み合わせることで、より多くの企業が「インド人材採用」を現実的な選択肢として検討できる場を提供してまいります。

■ ウェビナー概要

イベント名：

インド人材を活用した企業成長戦略セミナー ～日本での採用事例と茨城県の支援制度～

日時：

2026年6月19日（金）15:00 - 16:00

講演内容：

1）IITからの採用事例と人材採用の取り組みについて（10～15分）

／久保寺 亮介（株式会社Dooox 代表取締役）

実際にインド人材を採用した具体的な採用フロー、プロジェクト推進事例、製造業企業における採用事例を共有

2）茨城県の取り組みと支援策（30分）

／一澤 洋平（茨城県 産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室 主任）

茨城県が提供するインド人材採用に関する支援策・出展料無料の採用イベント等の具体的な内容を解説

開催場所：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

対象：インド人材の採用を検討中の企業担当者様、高度外国人材の採用に関心のある方（会員限定ではなく、どなたでもご参加いただける公開ウェビナーです）

主催：株式会社Dooox

お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XrhKRx-7Tjq1SNmGW5nVmA

■ 登壇者プロフィール

一澤 洋平（いちさわ ようへい） 茨城県 産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室 主任

外国人材活躍促進事業においてインド事業を担当。県南県民センター、廃棄物規制課を経て、2024年より現職。現地の送出機関等への訪問や、視察ツアー・ジョブフェアの企画・運営に積極的に取り組んでいる。これまでにインドを6回訪問し、延べ滞在日数は1か月以上に及ぶ。

■ Do Lab India - インド進出支援の概要

インド市場への進出をご検討中の企業様に向けたプラットフォーム「Do Lab India」では、検討段階に応じた多様な支援メニューをご用意しております。初期検討段階の企業様から、過去に挑戦されたものの進展が難しかった企業様まで、それぞれの状況に応じた最適なサポートをご提供し、日本企業のインド事業挑戦を支援いたします。

株式会社Dooox

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング ２F co-lab 五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/



事業内容：「明日も"自分のドラマ"に熱狂できるセカイを創る～行動を常識に。挑戦を身近に。～」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を０から創出する「街盛PJ」を軸として、新たなDoが加速するサービスを複数展開。