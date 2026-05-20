HAAVE、阪急うめだ本店「DRESS FES」に出展

株式会社EICHI

株式会社EICHI（本社：兵庫県神戸市）が展開するブランド HAAVEは、2026年6月10日（水）から6月15日（月）まで、阪急うめだ本店9階祝祭広場にて開催されるイベント「DRESS FES」に出展し、期間限定のPOP UPを開催いたします。



本出展では、HAAVEが主宰する「THE DISTINCT ISSUE」のもと、SaboraMiを迎え、両ブランドの美意識が重なり合う特別な空間を展開します。ドレス、シューズ、アクセサリー、メンズアイテムまでを揃え、新しいドレススタイルを紹介します。SaboraMiからは、結婚式の記憶をその後の人生へとつなぐドレスを中心に、式後の装い方までを見据えたスタイリングをご提案します。

■日常にもひらく、新しいブライダルスタイルを提案

HAAVEのものづくりは、過剰な装飾や緊張感を前提にしたものではなく、その人がその場で自然に過ごせることを一つの基準としています。ミニマルなデザインをベースに、必要な要素を重ねていく考え方はメンズにも共通するもの。肩肘張りすぎない佇まいでありながら、仕立てや素材にまで意識を行き届かせています。会場では、HAAVEを象徴するサテンドレスやミニドレスをはじめ、チュールトップス、ビスチェ、スカートなど、日常まで着回し可能なウィメンズラインを展開。あわせて、パンプスやサンダルなどのシューズ、ネックレス、ヘッドピース、ヴェールなど、装いを構成するアクセサリーも取り揃えます。

また、メンズラインでは、セットアップスーツ、シャツ、ベスト、ネクタイ、レザーシューズなどを展開。フォーマルな場面だけでなく、その後のオケージョンや日常にも取り入れやすいアイテムを揃えます。パートナーとトータルで世界観を楽しめるスタイリングも提案します。

HAAVEのアイテムは、すべて受注生産で販売しています。あらかじめ在庫として持つのではなく、ご注文をいただいてから一点ずつ生産することで、必要なものを必要な分だけ届ける形を取っています。そうした販売方法も、HAAVEのものづくりの考え方の一つです。従来のウェディングドレスのように一日のためだけの高額な装いではなく、手に取りやすい価格帯で、自分らしいスタイルを自由に選べることも、HAAVEの魅力のひとつです。その後の日常にも溶け込む“ライフスタイルドレス”の可能性を、ぜひ会場にてご体感ください。

＜試着予約について＞

会期中、HAAVEアイテムの試着予約を承っております。

ご予約のお客様を優先してご案内し、実際にご試着いただきながら、スタイリング提案を含めたご案内を行います。

なお、ご予約がない場合でも、どなたでも自由にご来場・ご覧いただけます。

予約フォーム：https://x.gd/VvUjZ

■「THE DISTINCT ISSUE」について

THE DISTINCT ISSUEは、HAAVEが主宰するプロジェクトです。世界観や商品の方向性だけでなく、ものづくりに向かう姿勢や背景にある経験まで含めて自然に共鳴できる存在として、SaboraMiと出会いました。商品だけでなく、選び方や見せ方まで含めて整えていくこと。そうした重なりから生まれたのが、今回の取り組みです。単なるコラボレーションにとどまらず、ブランド同士が対話するような関係性の中で、新しい価値を生み出すことを目的としています。

■HAAVEについて

HAAVEは、2020年に“Lastingly Special”をコンセプトにスタート。特別な日のためだけでなく、その後の日常にも寄り添う一着を届けたいという考えから生まれた、アパレル視点で再構築したブランドです。セレクトショップやメゾンブランドを含むファッション領域での経験に加え、「TREAT（旧：THE TREAT DRESSING）」においてデザイン、PR、MD、ディレクションを横断してきたメンバーによって構成されています。現在は、コレクションブランドの展開、ブランディング、ビジュアルディレクションも手がけています。そうしたファッションとブライダル双方の知見を背景に、HAAVEは、ファッションの感覚で選べるデザイン性と、人生に寄り添う実用性を両立。自然体でいられる新しいスタイルを提案しています。

公式サイト：https://haavehaave.com/

Instagram：https://www.instagram.com/haave.haave/

■SaboraMiについて

SaboraMiは、2023年に東京・恵比寿でスタートしたウェディングブランドです。

結婚式を一日限りの装いではなく、その先の人生へ続いていく体験として捉え、式後も日常の中で纏い続けられるドレスを提案しています。ドレスはレンタルではなく販売のみ。ご購入後は、黒染めなどのアフターケアを通じて、結婚式の日の記憶をその後の暮らしへとつなげていくことを大切にしています。素材や縫製の背景にも向き合いながら、一人ひとりの選択に寄り添う一着を届けています。

公式サイト：https://saborami.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/saborami_weddings/

■開催概要

会期：2026年6月10日（水）～6月15日（月）※催し最終日は午後5時終了

会場：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

催事名：DRESS FES

展開：THE DISTINCT ISSUE

参加：HAAVE / SaboraMi

【会社概要】

本社所在地：兵庫県神戸市

代表者：久住 英広

事業内容：アパレルブランド運営 / ブランドディレクション / ビジュアルディレクション

設立： 2017年2月

HP：http://eichi-inc.co.jp/