【結婚指輪最新トレンド】「ナシ婚」派の約7割が選ぶ“指輪づくり”という新しい結婚のカタチ。20代後半が「手作り・オーダーメイド」にこだわる理由とは？手作り結婚指輪の工房Smith札幌本店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」は、最新の顧客データを集計した月間トレンドレポートを公開いたします。

今月浮かび上がったのは、「挙式をしない（ナシ婚）代わりに、指輪づくりという特別な『体験』にこだわりと予算をかける」という、現代カップルの新しい価値観でした。

■ 本リリースのサマリー（今月のハイライト）

1. 【来店動機トップは「自由度」】

「セミオーダー・オーダーメイドへの対応」が28%で1位。次いで「口コミの良さ」「デザインの豊富さ」が続き、自分たちだけのオリジナリティを求める傾向が鮮明に。

2. 【ナシ婚層の体験消費】

ご来店者の約66.7%が「挙式の予定なし」と回答。結婚式という形にとらわれず、指輪を自分たちの手で作るプロセスそのものを「結婚の思い出」とするスタイルが定着。

3. 【予算の二極化・こだわり消費】

結婚指輪の予算は「10～15万円未満（37%）」が最多である一方、「20万円以上」を選ぶカップルも全体の44%強を占め、納得いくものにはしっかり投資する姿勢が見られました。

■ データから読み解く最新ブライダルトレンド

1. なぜ今、「オーダーメイド・手作り」が選ばれるのか？

【工房Smith札幌本店へ来店した理由】

1位：セミオーダーやオーダーメイドの対応（28%）

2位：口コミや評判の良さ（20％）

3位：デザインの豊富さ（16％）

4位：ブランドの信頼性と知名度（10％）

5位：価格と品質のバランス（10％）

【年代別割合】25～29歳が52.4％と過半数を占める結果に。

Z世代からミレニアル世代にあたる20代後半のカップルにおいて、知名度や価格の安さよりも「自分たちの理想を形にしてくれる対応力（オーダーメイドの自由度）」が最も重視されています。SNS等で画一的な情報が溢れる中、「私たちだけの特別なストーリー」を指輪に込めたいという想いが強く表れています。

2. 「挙式予定なし」が約7割。指輪づくりが「結婚イベント」に。

【入籍日は決まっているか】 はい：88.9% / いいえ：11.1%

【挙式の予定はあるか】 はい：33.3% / いいえ：66.7%

入籍日が決まっているカップルが約9割と、結婚に向けた具体的なステップを進めている一方で、「挙式の予定はない」と答えた方が66.7%に上りました。

結婚式という大規模なイベントを行わない分、おふたりで過ごす静かで濃密な時間や、一生手元に残る指輪に対して、特別な「体験」を求める声が多く聞かれます。工房での指輪づくりそのものが、現代のカップルにとっての「大切な結婚イベント」としての役割を果たしています。

3. 納得のいくものには投資する「こだわり消費」

【結婚指輪のご予算】

10～15万円未満：37%

15～20万円未満：18.5%

20～25万円未満：14.8%

25～30万円未満：14.8%

30万円以上：14.8%

【婚約指輪のご予算】

10～20万円未満：62.5%

20～30万円未満：37.5％

結婚指輪は「10～15万円未満」が最多（37%）と堅実な層が多い一方で、20万円以上の高価格帯をお選びになるカップルも合計で約44%に上りました。

「ただ安いもの」ではなく、デザインの自由度やダイヤモンドの品質など「自分たちのこだわりに合致すれば、予算をかけてでも本当に良いものを作りたい」という、明確な価値基準を持つカップルが増えています。

■ お客様の声

K様ご夫妻「愛情込めて手作りできたことは一生の思い出です」

4月にご来店いただいたK様ご夫妻

「一生身に付ける結婚指輪を愛情込めて手作りできたのは一生の思い出です。スタッフの方も優しく丁寧に教えて下さり、終始楽しみながら作ることが出来ました！素敵な経験をありがとうございました(ハート)」

■ 工房Smith札幌本店より：今後の展望

今月のデータからも明らかなように、結婚指輪選びは単なる「モノの購入」から、おふたりの絆を確かめ合う「特別な体験」へと完全にシフトしています。

特に挙式をされないカップル様にとって、当店での数時間が「結婚を実感する大切なセレモニー」になっているという事実を、私たちスタッフも日々現場で肌で感じております。

「どんなデザインができるか分からない」という方も、当店の熟練の職人とデザイナーが丁寧にお話を伺い、形にするお手伝いをいたします。これからも、おふたりの想いに寄り添い、世界に一つだけの指輪と最高の思い出を提供する工房であり続けます。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き―ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■ 会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com