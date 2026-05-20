Heidi KlumとLaw Roachが、Adriana Lima、Halsey、Stephen Libby、Lucien Laviscountらと「The House of Magnum®」のローンチを祝福

・カンヌで最も注目を集めたアフターパーティーでは、ブランド初のファッションショーを記念し、The House of Magnum® Collectionを披露した国際的なデザイナー陣が迎えられた

・Law Roach（House of Magnum®の「Taste Architect」に就任）が、House of Magnum®の「Muse」であるHeidi Klumとともに主賓として出席

・Law RoachとHeidi Klumに加え、Adriana Lima、Halseyとその婚約者Avan Jogia、Stephen Libby、Lucien Laviscount、Barbara Palvin、Dylan Sprouseも参加

・House of Magnum® MuseであるHeidi Klumは、息子でモデルのHenry Samuel Klumとともに、VIPアフターパーティーに登場。彼は、その日先立って開催された初のHouse of Magnum®ファッションショーに出演した

フランス・カンヌ, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- Magnum®は、「The House of Magnum®Collection」の初開催となるファッションショーに続き、世界的なセレブリティやカルチャー界のトレンドセッターが集うHouse of Magnum® VIPアフターパーティーを開催しました。



Taste ArchitectであるLaw RoachとHouse of Magnum® MuseであるHeidi Klumの招待を受け、Halseyと婚約者のAvanがHouse of Magnum® VIPパーティーに参加し、同イベントはカンヌで最も話題を集めるパーティーの一つとなった



Magnum®のTaste ArchitectであるLaw Roachは、Ami Parisのパウダーピンクのスーツをまとい、ファッション、職人技、そして現代的なインダルジェンスに彩られた夜の幕開けを演出しました。

House of Magnum®初の「Magnum® Muse」であるHeidi Klumは、息子のHenry Samuel Klumとともに登場しました。Sophie Coutureによるチョコレートブラウンのドレスにドラマチックなクラック加工を施した彼女の装いは、Magnum®アイスクリームを最初にかじった瞬間の満足感あふれるパリッとした食感へのオマージュとなりました。Henryは、Magnum Classicへの敬意を表し、ドイツ人デザイナーDanny Reinkeによるブラウンのスーツを着用しました。

スーパーモデルのAdriana Limaはディープシアンのドレスでレッドカーペットを圧倒し、一方、Lucien Laviscountはクリームカラーの装いに深みのあるブラウンのネクタイを合わせ、House of Magnum®のカラーパレットをさりげなく表現しました。その夜、最も注目を集めた登場の一つとなったBarbara PalvinとDylan Sprouseは、妊娠を発表してからわずか数時間後にHouse of Magnum® VIPアフターパーティーに姿を見せました。

AngèleとAndy 4Kは、DJパフォーマンスでHouse of Magnum® VIPアフターパーティーを盛り上げ、イベントを洗練された技巧と現代的なインダルジェンスを称える場へと変えました。その夜は、Adèle Castillon、The Blessed Madonna、Tatyana Jane、Busy P x CarlitaによるライブパフォーマンスやDJセットも披露され、音楽界を代表するアーティストたちが集結しました。

大胆なピスタチオフレーバーのMagnum La Pistacheと鮮やかなMagnum La Pêcheをラインアップした新たなMagnum® Signatureシリーズが、このセレブレーションで贅沢感あふれるデビューを飾りました。クチュールレベルの細部へのこだわりをもって設計された同シリーズは、贅沢なジェラートフレーバーと、Magnumの象徴的なパリッとしたチョコレートを組み合わせています。

その日先立って開催されたHouse of Magnum®初のコレクションでは、8人の国際的なデザイナーによる15点の印象的なデザインが披露され、La PistacheやLa Pêche、そしてMagnumのクラシックフレーバーへのオマージュが表現されました。

The House of Magnum®は、デザイン、現代的なインダルジェンス、そしてMagnum®を支える職人技を称える取り組みです。また、忘れがたい体験を創り出す芸術性こそが真のインダルジェンスであることをMagnum®が常に理解してきたことに対して、敬意を表しています。

The House of Magnum® Beachは、2026年5月13日（水）から5月22日（金）まで、楽しみを求める来場者に向けてオープンしています。詳細はこちらをご覧ください：https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html

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Taste ArchitectのLaw RoachとHouse of Magnum® MuseのHeidi Klumの招待を受け、Halsey、Law、Heidi、Rebecca MirがHouse of Magnum® VIPパーティーに参加し、同イベントはカンヌで最も話題を集めたパーティーの一つとなった





House of Magnum®のTaste ArchitectであるLaw RoachとMagnum Muse®のHeidi Klumは、カンヌで開催されたVIPアフターパーティーにおいて、自分だけのオリジナルMagnum®を創り上げた





Taste ArchitectであるLaw RoachとHouse of Magnum® MuseであるHeidi Klumの招待を受け、Barbara PalvinとDylan SprouseがHouse of Magnum® VIPパーティーに参加し、同イベントはカンヌで最も話題を集めたパーティーの一つとなった





House of Magnum®の立ち上げを祝うカンヌのVIPアフターパーティーで、Stephen Libbyが自分だけのオリジナルMagnum®を創り上げた





Taste ArchitectであるLaw RoachとHouse of Magnum® MuseであるHeidi Klumに招かれ、Adriana LimaがHouse of Magnum® VIPパーティーに参加し、新たなMagnum® Signatureシリーズの「La Pistache」を手にした姿を披露した



（日本語リリース：クライアント提供）

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