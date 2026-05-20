ワイノット株式会社(所在地：東京都町田市下小山田町、代表取締役：川村 剛、以下ワイノットという)は、新たに「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」を始動したことをお知らせいたします。





ワイノットPROJECTS

https://why-not.biz/?post_type=project





伝道師





■コンセプト「日本を、翻訳する」

本プロジェクトは、「日本を、翻訳する」をコンセプトに、日本の文化や美意識、職人の思想や価値観を現代の視点で再解釈し、社会へ伝えていく取り組みです。





近年、リノベーション市場では「ホテルライク」が一つのトレンドとなっています。

日常の中に非日常を取り入れ、自宅をホテルのような洗練された空間へ変えていく考え方です。一方で、空間の均質化が進み、どこか似た雰囲気のデザインが増えていることも事実です。そこでワイノットは、既製品だけでは表現できない「職人の手仕事」による空間価値を提案します。





まず、「左官造形」を随所に施し、玄関ドアを開けた瞬間から、既製品ではなく、自分自身の感性や嗜好を反映した空間を体感できるモデルルームを制作しました。

イメージソースとなったのは、スリランカを代表する建築家ジェフリー・バワが手掛けた高級リゾートホテル『ヘリタンス・カンダラマ』。





ワイノットブログ(ジェフリー・バワ関連)

https://ourl.jp/hNmBG





「左官造形」という言葉自体、まだ一般には広く知られていません。

しかし本来、左官とは単に壁を塗る技術ではなく、素材や質感、陰影を通して空間そのものを創り上げる仕事でもあります。

壁紙(クロス)が主流となった現代の住空間に対し、ワイノットは、左官の伝統技術を現代のマンションリノベーションへ“翻訳”することで、新たな空間価値を提案しています。





施工中の「左官造形」

完成形の「左官造形」





プロジェクトの中心にいるのは、左官屋2代目であり、現場叩き上げの左官技能士でもあるワイノット代表 川村 剛です。一般的に左官屋は「壁を塗る職人」と認識されがちですが、彼は、左官屋の仕事とは単に壁を塗ることではなく、「壁を創ること」にあると考えています。だからこそ左官の仕事を、塗ることだけに限りません。削ること、磨くこと、残すこと、再生すること、そしてフルリノベーションの中で左官技術を駆使し、空間そのものを再構成することもまた、左官の本質的な役割です。





この考え方の背景には、伝統を受け継いできた職人だからこそ持てる視点があります。型を知らない人は、型を破れません。型を身につけ、守り、現場で積み重ねてきたからこそ、その本質を見極め、時代に合わせて更新していくことができます。彼が目指しているのは、単なる反骨ではなく、伝統を継ぎ、左官技能士として現場に立ち、現場で積み上げた技と信頼があるからこその「型破り」です。









■BREAK THE MOLD

本プロジェクトの中心人物である川村 剛(ワイノット株式会社 代表取締役)は、現場共創機構グループであるモノリスコーポレーション株式会社(所在地：東京都町田市下小山田町、代表取締役：佐藤 大央・川村 剛、以下モノリスコーポレーションという)の代表の一人です。

モノリスコーポレーションが掲げるのは『BREAK THE MOLD』。型破りの変化と挑戦を続ける会社です。





なお、本モデルルームの解体・設計・施工管理・左官施工を含むフルリノベーションは、モノリスコーポレーションがワンストップで手掛けています。





モノリスコーポレーション ホームページ

https://monolith-c.co.jp/





モノリスコーポレーション 型を破る





■EVANGELIST 伝道師

伝道師プロジェクトは、左官という伝統を受け継いできた視点から、建築の枠に収まらない川村の価値観を通して「日本を翻訳」していきます。日本の職人仕事、例えば南部鉄器や蒔絵、ガラス細工、左官、木工、古民家建築――。

そこには単なる“技術”だけではなく、日本人が長い時間をかけて培ってきた「美意識」や「思想」が存在しています。





伝統的な鉄鋳物「南部鉄器」





しかし現代では、その価値が十分に伝わらないまま、「古いもの」として埋もれてしまう場面も少なくありません。





伝道師プロジェクトは、そうした日本の文化や職人技術を、単なる保存対象として扱うのではなく、現代の暮らしや空間、価値観の中へ再編集し、社会へ届けていく試みです。





例えば、古いものを壊して新しく作るのではなく、既存の素材を活かし、磨き、残し、再構成するという考え方。

そこには、日本人が本来持っていた「修復」や「継承」の文化があります。





ワイノットは、それを単なる懐古ではなく、“次の時代の価値”として提案していきます。





均質化された空間や大量消費が進む時代だからこそ、

「誰が作ったか分からないもの」ではなく、「人の思想や技術が見えるもの」に価値を感じる人が増え始めています。





伝道師プロジェクトは、建設業という枠を超え、日本に眠る価値を現代へ翻訳し、次世代へつないでいく活動として展開してまいります。









■会社概要

会社名 ： ワイノット株式会社

代表者 ： 代表取締役 川村 剛

所在地 ： 東京都町田市下小山田町2674-1

事業内容： 広報・サービス

URL ： https://why-not.biz/





会社名 ： モノリスコーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 大央・川村 剛

所在地 ： 東京都町田市下小山田町2674-1

事業内容： 総合建設業

URL ： https://monolith-c.co.jp/