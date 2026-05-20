株式会社ヨロズ物流(本社：大阪府富田林市、代表取締役社長：新谷 剛、以下「当社」)は、2026年5月15日(金)より配信開始となった新YouTube番組「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」において、当社がメインスポンサーを務めております。本番組は、マーク・パンサーさんが大分県各地を訪れ、その土地ならではの魅力や文化、人との出会いを深掘りしていく地域密着型の番組となっております。





ディグロ旅





今回のスポンサー契約につきましては、2026年4月にマーク・パンサーさんがご来社され、当社倉庫や事業内容をご覧いただきながら、CHAOYANGトラックタイヤへの取り組みや、全国の物流企業様に向けたコスト削減のご提案についてもお話しさせていただきました。今回の番組スポンサーを通じて、物流業界関係者様だけでなく、より多くの方々に当社およびCHAOYANGトラックタイヤについて知っていただける機会になることを期待しております。





マークパンサーさんと代表取締役の対談風景





■番組概要

本番組は、大分県の魅力を「癒し」「健康」「学び」という視点から再編集し、新たな価値として発信するYouTube番組です。温泉や自然、食文化、歴史など、大分県ならではの地域資源を単なる観光紹介としてではなく、テーマごとに深く掘り下げながら紹介していきます。番組構成はテーマに応じて2パターンに分かれており、実際に現地を巡りながら“旅”と“学び”を掛け合わせるスタイルと、テーマに適した場所でディレクターからマーク・パンサーさんへプレゼン形式で情報を届ける“学び特化型”スタイルで展開されます。





マークパンサーさんと代表取締役の写真





■コンセプト

本番組では、「大分県の魅力を深掘りし、旅と学びの両面から再発見する」をコンセプトに、1本ごとにテーマを設定し、その内容を丁寧に掘り下げて発信していきます。

幅広く情報を並べるのではなく、1つのテーマに時間をかけて向き合うことで、視聴者の皆様にとって納得感のある内容を目指しております。









■マーク・パンサーさんコメント

旅って、ほんとうは“知ること”やと思う。その土地の空気、歴史、生きてる人たちの話。大分はそれが深い場所。ヨロズ物流さんのサポートをいただいて、ちゃんと時間をかけて向き合える番組ができた。深呼吸しながら、ゆっくり大分を感じてほしいです。









■配信URL

マーク・パンサーの大分を深掘りする『ディグロ旅』

https://www.youtube.com/channel/UC8tSv9o_N_HfReVNcuGRF-A









■株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供しております。2020年よりCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築。物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを届けています。

https://www.yorozubutsuryu.com/