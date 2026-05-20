無線通信に関する最新技術・ソリューションが一堂に会する日本最大級の専門イベント「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WJ×WTP)2026」が、2026年5月27日(水)～29日(金)までの3日間、東京ビッグサイト 西3・4ホールにて開催されます(入場無料・事前登録制)。





ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026





生成AIの急速な普及により、社会全体のデジタル化が加速する中、その基盤となるワイヤレス通信技術は大きな進化のタイミングを迎えています。2030年前後の実用化を見据えた6G研究開発、低軌道衛星を活用したNTN(非地上系ネットワーク)の社会実装、ローカル5GやWi-Fi 7による産業DXなど、次世代通信は今まさに“研究”から“実装”フェーズへ移行し始めています。

本イベントでは、国の政策、最先端研究、通信インフラ、産業活用まで、ワイヤレスの“現在地”と“未来”を俯瞰。通信・IT業界のみならず、製造、物流、建設、医療、自治体など、幅広い産業分野の課題解決とDX推進を支える最新ワイヤレス動向を充実のセミナーと展示の両方で学べます。





＜開催概要＞

会期 ： 2026年5月27日(水)～5月29日(金)

10：00～18：00(最終日17：00終了)

会場 ： 東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加 ： 無料(事前登録制)

公式サイト： https://wjwtp.jp/

主催・企画・運営： 株式会社リックテレコム

同時開催： 運輸安全・物流DX EXPO 2026( https://www.truckexpo.jp/ )









■全セミナー情報公開中！

総務省 電波部長 翁長 久 による最新電波政策の解説をはじめ、情報通信研究機構(NICT)によるテラヘルツ波・NTN研究、国内通信キャリア各社によるネットワーク戦略など、業界第一人者が登壇。ワイヤレス業界の現在地と今後の方向性を多角的に読み解きます。

・電波政策の最新動向





総務省 総合通信基盤局 電波部長 翁長 久 氏





・テラヘルツ無線と既存システムの「共進化」





国立研究開発法人情報通信研究機構 Beyond Connectivity研究開発推進ユニット ユニット長 寳迫 巌 氏





・Beyond 5G/6Gにおける地上系/非地上系ネットワークの統合に向けた動向





国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワーク研究所 ワイヤレスネットワーク研究センター 宇宙通信システム研究室 室長 三浦 周 氏





・6G・Beyond 6G時代を見据えた京都大学の研究開発





京都大学 大学院情報学研究科 教授 原田 博司 氏





・6G時代に向けたドコモの取り組み





株式会社NTTドコモ 執行役員 6Gテック部長 音 洋行 氏





・AI前提社会を支えるKDDIの次世代ネットワーク構想





KDDI株式会社 執行役員 CNO コア技術統括本部 副統括本部長 古畑 和弘 氏





・進化する通信インフラが支える次世代デジタル社会





ソフトバンク株式会社 常務執行役員 兼 CNO 大矢 晃之 氏





・楽天モバイルのOpen RAN戦略とAIが導く次世代通信





楽天モバイル株式会社 先端技術開発統括部 イノベーションプログラム開発事業部 ジェネラルマネージャー 朽津 光広 氏





・IoT・ロボティクス時代の自営無線の活かし方





NTT東日本株式会社 マーケティング統括本部 ビジネス開発本部 無線＆IoTビジネス部長 渡辺 憲一 氏





■6G最前線：AIと周波数が切り拓く次世代ネットワーク

・開会挨拶／総務省 総合通信基盤局 電波部長 翁長 久 氏





《6G AIセッション》

・6G時代に向けたAI活用の展望／XGMF代表 東京大学教授 中尾 彰宏 氏

・AI ネイティブ 6G へ向けた最新動向／エヌビディア合同会社

・5G Advancedから6Gへ ― AIとともに進化するモバイルネットワーク／エリクソン

・AIネイティブ6G時代を切り拓く ／ノキア

・パネルディスカッション／モデレーター XGMF共同代表, 東京大学教授 中尾 彰宏 氏 ほか





《6G 周波数 セッション》

・6G時代に向けた総務省の取り組み／総務省 総合通信基盤局 電波部移動通信課長 五十嵐 大和 氏

・Region 2(米州)における6G周波数動向とグローバルな視点／クアルコム

・Region 3(アジア太平洋地域)における周波数の展望と地域成長への重要性／エリクソン

・Region 1(欧州・アフリカ地域)における6G周波数の現状と展望／ノキア

・ITU-RにおけるIMT-2030標準化およびWRC-27に向けた検討の進捗状況／NTTドコモ

・6G時代に向けた周波数確保の提言 ― XGMF周波数白書の解説／エリクソン・ジャパン

・パネルディスカッション／モデレーター XGMF 6G推進リーダー/CSO, NTTドコモ 中村 武宏 氏 ほか





※すべての講演情報はこちらから

https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/index/WJWTP