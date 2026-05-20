有限会社くす無憂扇(本社：大分県玖珠郡九重町)は、2026年6月19日～21日に開催される西日本最大級のペットイベント「インターペット大阪2026」に初出店いたします。当日は、韓国発のペットブランド「GLOVER」のハーネス＆リードを展示・販売いたします。

小型犬から大型犬まで対応するサイズ豊富な「GLOVER」のハーネス＆リードは、幸せを引き寄せるクローバー模様が印象的で、機能性も兼ね備えた韓国のハンドメイドアイテムです。





ハーネス大型犬着用





■イベント概要

イベント名：インターペット大阪2026

日程 ：2026年6月19日(ビジネスデイ)20・21日(一般公開)

時間 ：10:00～17:00(最終日は16:00)

所在地 ：インテックス大阪





会場では、対面ならではのご試着のほか、イベント価格で販売いたします。

※卸売にも対応しております。





今回のインターペット大阪2026に新設される猫専門ゾーン「インターキャッツ」において、猫用のハーネス＆リードとしてもおすすめです。









■ウチの子に合わせた好みでハーネスは2種類！

着脱簡単なので、ハーネスが苦手な子にも人気です。

ハーネスもリードもサイズに合わせて作られているため、装着する子にもリードする方にも使いやすく、快適にご利用いただけます。

また、大型犬向けでは珍しい小さめサイズを取りそろえたラインアップにも定評があります。ぜひこの機会にご試着ください。





色んな犬種に(Pink着用)





ハーネス大型犬着用





■会社概要

商号 ： 有限会社くす無憂扇

代表者 ： 代表取締役 大塚 正洋

所在地 ： 大分県玖珠郡九重町野上2861-109

設立 ： 1992年7月

事業内容： 医療機器製造及び販売、化粧品製造及び販売、旅館業、

はり、きゅう、マッサージ業、ペット関係の各種事業

URL ： https://muyusen.com/