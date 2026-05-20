株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、2026年5月21日、岸本 葉子氏の新刊エッセイ『50代からのしあわせ「ひとり旅」』を発刊します。





https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b675784.html





《50代からのしあわせ「ひとり旅」》表紙





【内容紹介】

「ひとり旅」に対する不安や孤独感、大変そう、といったイメージを払拭する一冊。

日帰りや「ついで旅」など、特別な計画がなくても無理なく気軽に楽しめる「大人ひとり旅」のスタイルを、人気エッセイストの岸本葉子氏が丁寧に伝えます。





はじめのひとこと

第1章 50代からの「ひとり旅」のすすめ

第2章 無理しない「ひとり旅」のプランニング

第3章 「ひとり旅」の服装と持ち物

第4章 旅先ではこんなふうに過ごしたい

第5章 「ひとり旅」で得られるもの

こんな旅をしています1・2・3

おわりのひとこと





《目次》画像1

《目次》画像2

《目次》画像3





【本書の特徴】

(1)50代からでも始められる、頑張りすぎないひとり旅の入門書！

親の介護を終えて50代でひとり旅を再スタートした著者が、初めての方に向けて、無理をせずに楽しめる「ひとり旅の始め方」を伝えます。





(2)簡単に始められる実践的な内容が盛りだくさん！

旅行先の選び方、宿選びのポイントと予約方法、服装選び、旅行先での過ごし方など……。著者の経験を基に、具体的にわかりやすく伝えます。





(3)新刊単行本で購入できる岸本 葉子氏の旅エッセイは、本書だけ！

旅エッセイでデビューした岸本氏、久しぶりの書き下ろし旅エッセイ。数々の経験を経て60代になった著者からの「50代は、ひとり旅の適齢期！いつかではなく、今始めよう！」という読者へのメッセージがつまった前向きな一冊です。





《中面開き》画像





【著者紹介】

1961年、神奈川県生まれ。エッセイスト。東京大学教養学部卒業。保険会社の勤務を経て、中国・北京に留学。帰国後、日常生活や旅を綴ったエッセイで好評を博し、新聞、雑誌等幅広く活躍している。著書に『おひとりシニア、1年生』(中央公論新社)、『俳句 五七五の幸福論』(青萠堂)、『50代からの疲れをためない小さな習慣』『わたしの心を強くする「ひとり時間」のつくり方』(ともに佼成出版社)など多数。









【本書の概要】

書名 ： 『50代からのしあわせ「ひとり旅」』

発売日 ： 2026年5月21日

販売場所 ： 全国書店・インターネット書店

定価 ： 1,760円(税込)

体裁 ： 四六判／216ページ

ISBNコード ： 978-4-333-02955-6

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b675784.html









【会社概要】

社名 ： 株式会社佼成出版社

代表者： 代表取締役社長 中沢 純一

所在地： 〒166-8535 東京都杉並区和田2-7-1

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/