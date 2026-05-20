人気エッセイスト・岸本 葉子氏の最新刊が5月21日発売『50代からのしあわせ「ひとり旅」』
株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、2026年5月21日、岸本 葉子氏の新刊エッセイ『50代からのしあわせ「ひとり旅」』を発刊します。
https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b675784.html
《50代からのしあわせ「ひとり旅」》表紙
【内容紹介】
「ひとり旅」に対する不安や孤独感、大変そう、といったイメージを払拭する一冊。
日帰りや「ついで旅」など、特別な計画がなくても無理なく気軽に楽しめる「大人ひとり旅」のスタイルを、人気エッセイストの岸本葉子氏が丁寧に伝えます。
はじめのひとこと
第1章 50代からの「ひとり旅」のすすめ
第2章 無理しない「ひとり旅」のプランニング
第3章 「ひとり旅」の服装と持ち物
第4章 旅先ではこんなふうに過ごしたい
第5章 「ひとり旅」で得られるもの
こんな旅をしています1・2・3
おわりのひとこと
《目次》画像1
《目次》画像2
《目次》画像3
【本書の特徴】
(1)50代からでも始められる、頑張りすぎないひとり旅の入門書！
親の介護を終えて50代でひとり旅を再スタートした著者が、初めての方に向けて、無理をせずに楽しめる「ひとり旅の始め方」を伝えます。
(2)簡単に始められる実践的な内容が盛りだくさん！
旅行先の選び方、宿選びのポイントと予約方法、服装選び、旅行先での過ごし方など……。著者の経験を基に、具体的にわかりやすく伝えます。
(3)新刊単行本で購入できる岸本 葉子氏の旅エッセイは、本書だけ！
旅エッセイでデビューした岸本氏、久しぶりの書き下ろし旅エッセイ。数々の経験を経て60代になった著者からの「50代は、ひとり旅の適齢期！いつかではなく、今始めよう！」という読者へのメッセージがつまった前向きな一冊です。
《中面開き》画像
【著者紹介】
1961年、神奈川県生まれ。エッセイスト。東京大学教養学部卒業。保険会社の勤務を経て、中国・北京に留学。帰国後、日常生活や旅を綴ったエッセイで好評を博し、新聞、雑誌等幅広く活躍している。著書に『おひとりシニア、1年生』(中央公論新社)、『俳句 五七五の幸福論』(青萠堂)、『50代からの疲れをためない小さな習慣』『わたしの心を強くする「ひとり時間」のつくり方』(ともに佼成出版社)など多数。
【本書の概要】
書名 ： 『50代からのしあわせ「ひとり旅」』
発売日 ： 2026年5月21日
販売場所 ： 全国書店・インターネット書店
定価 ： 1,760円(税込)
体裁 ： 四六判／216ページ
ISBNコード ： 978-4-333-02955-6
URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b675784.html
【会社概要】
社名 ： 株式会社佼成出版社
代表者： 代表取締役社長 中沢 純一
所在地： 〒166-8535 東京都杉並区和田2-7-1
URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/