三菱商事ロジスティクス株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：田中 鉄、以下「MCLOGI」)は、国内物流における実務理解を深める体験型研修プログラム「シゴト体験ラボ」を、2026年5月より提供開始しております。

本プログラムは、これまで当社が「物流不動産サービス」の一環として提供してきた現場研修(座学講義および現場見学)に、参加者から要望の多かった「実務体験」を新たに組み合わせたものです。これにより、物流業務の理解を“知識”から“実践レベル”へと引き上げることを目的としています。

また本リリースを機に、本サービスを当社の物流人材育成サービス「ロジスタ」の国内物流コースに位置づけ、サービス名称を「シゴト体験ラボ」として刷新いたしました。





シゴト体験ラボ





■背景：物流現場への理解不足が、業務改善・DX推進の障壁に

近年、物流業界では人手不足や業務高度化への対応を背景に、業務改善やDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が高まっています。また、こうした動きは物流事業者にとどまらず、物流業界を顧客とする企業や、物流に関わるさまざまな立場の人材にとっても重要性を増しています。

一方で、これらの取り組みを推進する上では、現場業務に対する具体的な理解が不可欠であるにもかかわらず、十分に習得できる機会が限られているという課題があります。

特に、物流に初めて関わる人材や、現場業務との接点が限られる部門・立場の人材にとっては、実際の倉庫業務の流れや作業負荷を具体的にイメージすることが難しく、現場との認識ギャップが生じやすい状況にあります。その結果、業務改善やシステム導入においても、現場実態との乖離が生じ、施策の実効性に課題が残るケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、MCLOGIでは従来の座学・見学中心の研修に加え、「実際に手を動かす体験」を通じて理解を定着させる新たな教育プログラムとして、「シゴト体験ラボ」を開発いたしました。









■「シゴト体験ラボ」の特長

本プログラムは、1日または半日完結型の研修として、以下の3ステップで構成されています。





(1) 座学講義

物流の基礎知識や倉庫業務の全体像について、現役の物流実務者が解説します。現場で培われた実践知を体系的に学ぶことが可能です。





(2) 現場見学

実際に稼働している倉庫現場を見学し、作業動線や設備配置、業務プロセスをリアルに理解します。





(3) 現場作業体験(新規追加)

ピッキング・WMS検品・梱包・荷札貼付といった一連の出荷業務を実際に体験することで、現場の作業負荷や業務特性を体感し、理解の定着を図ります。









■提供概要

サービス名称：シゴト体験ラボ

提供開始 ：2026年5月

開催場所 ：MCLOGI 京浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区)

所要時間 ：1日(9:00～17:00)または半日(午前・午後)

対象：

- 物流業務に初めて関わり、現場の構造や業務プロセスを理解したい方

- 物流部門への配属を予定しており、実務の流れや業務全体像を事前に把握したい方

- 物流企業を顧客とする不動産・IT等の事業者において、現場理解を必要とする方









■今後の展開

MCLOGIは、物流人材育成サービス「ロジスタ」を通じて、国際物流・国内物流・物流DX・法令対応といった複数領域における教育コンテンツの拡充を進めています。

今後は、「シゴト体験ラボ」で得られる現場理解を基盤に、より高度な業務改善やDX推進に資する教育プログラムの開発・提供を強化し、企業の物流競争力向上に貢献してまいります。









■サービスページURL

https://logista-lp.mclogi.com/









■三菱商事ロジスティクス株式会社 会社概要

代表者名： 代表取締役 社長執行役員 田中 鉄

所在地 ： 〒100-0006

東京都千代田区有楽町二丁目10番1号 東京交通会館ビル

設立 ： 1954年4月

資本金 ： 10億6,700万円

事業内容： 国際複合一貫輸送業、海上運送業、倉庫業、流通加工業、

アセットファイナンス・サービスなど

URL ： https://www.mclogi.com/





ロジスタ

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