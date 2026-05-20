MS&ADインシュアランスグループのMS&ADインターリスク総研株式会社(代表取締役社長：宮岡 拓洋)は、株式会社ワークス・ジャパン(代表取締役社長：清水 信一郎)と、採用活動における就活ハラスメント対策の普及・推進に向けて協業し、企業の法的・社会的リスク低減を支援する包括パッケージ「e2R pro 就活ハラスメント対策プラン」の提供を開始いたしました。





サービス提供開始 企業と学生、双方を守る採用管理ソリューション









■ 背景

近年、就職活動中のハラスメントは社会的課題となっています。厚生労働省の調査では、インターンシップ等においてセクシャルハラスメントを経験した学生が3割に上るなど、企業における適切な対応の重要性が高まっています。さらに、2025年6月には男女雇用機会均等法の改正が成立し、就活ハラスメント防止措置が企業に義務付けられることとなり、2026年10月に施行されます。

また、人手不足や雇用流動化の進展により、採用部門に限らず現場社員がリクルーターとして学生と接触する機会が増加しており、採用活動におけるハラスメントリスクの管理はより複雑化しています。このような状況を踏まえ、企業には採用活動全体を通じた実効性のあるリスクマネジメント体制の構築が求められています。









■ サービス概要

本協業により提供する「e2R pro 就活ハラスメント対策プラン」は、株式会社ワークス・ジャパンの採用管理システム『e2R pro』を中核に、採用活動におけるリスクを「予防」「管理」「事後対応」の観点から包括的に支援するパッケージです。





1.就活ハラスメント防止研修(予防)

面接官、リクルーター、OB／OG社員を対象とした研修動画を提供し、採用活動に関わる全ての関係者のハラスメントに対する認識を統一します。加えて、受講履歴を管理することで、教育実施の証跡を確保します。





2.採用活動の可視化・一元管理(管理)

採用管理システム『e2R pro』により、面接官やリクルーター、OB／OG社員の関与状況、面談内容、評価情報を一元管理し、採用プロセスの透明性を向上させます。これにより、“現場任せ”となりがちな採用活動のリスク低減と、万が一の際の迅速な対応を可能にします。





3.トラブル発生時の支援(事後対応)

採用活動に起因するトラブル発生時には、企業ブランドへの影響を最小限に抑えるための対応支援および再発防止策の策定をサポートします。









■お問い合わせについて

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ

MAIL： KENKO@ms-ad-hd.com









【株式会社ワークス・ジャパンについて】

本社 ： 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番2号 神田パークプラザ7階

代表者 ： 代表取締役社長 清水 信一郎

設立 ： 2010年7月7日

資本金 ： 1億1,250万円

URL ： https://www.worksjapan.co.jp/

事業概要： 企業人事部向けコンサルティングとサービス提供、

採用プロモーションの企画・立案、Web、映像、パンフレット等、

各種ツールの企画・制作、採用支援システム事業、

適性アセスメント事業、キャリアデザイン事業









【MS&ADインターリスク総研株式会社について】

本社 ： 〒101-0063

東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス(10～11階)

代表者 ： 代表取締役社長 宮岡 拓洋

設立 ： 1993(平成5)年1月4日

資本金 ： 3億3,000万円

URL ： https://www.irric.co.jp/

事業概要： コンサルティング、受託調査研究、セミナーの開催／講師派遣、出版