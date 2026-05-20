ミネラルウォーターの製造・販売を主事業とするスパーク株式会社(所在地：東京都品川区戸越、代表取締役：村松 和由)は、高い浄水能力とポータビリティを両立させたコンパクト浄水器「puriot CUTE(ピュリオ・キュート)」を、2026年5月20日(水)より発売いたします。製品詳細は【 https://puriot.com/cute/ 】をご覧ください。





高い浄水能力とポータビリティを両立させたコンパクト浄水器「puriot CUTE(ピュリオ・キュート)」





■開発の背景

「Reborn with Water ― 水と共に、生まれ変わる。」というコンセプトのもと、日常生活における「水」に対するこだわりを実現することを目指し、「puriot CUTE」は誕生しました。従来の据置型浄水器の設置場所以外にもフィットし、ピッチャー型浄水器の待ち時間の悩みを解消する製品です。









■「puriot CUTE」の特長

1. ウイルス・PFASまで除去する圧倒的な浄水能力

特殊な「正電荷ナノろ過膜」を搭載し、JIS規格18項目やPFAS(有機フッ素化合物)の除去を実現。ウイルスの吸着除去も行い、飲みごろの水を提供します。





2. USB-C充電＆バッテリー搭載で、どこでも「コードレス」

USB-C接続で充電可能。約3時間で満充電し、約30L(30回分)の浄水が可能です。多様なシーンで気軽に使用できます。





3. スピーディーな浄水とメンテナンスの手軽さ

ワンタッチ操作で1分間に約0.55Lの浄水が可能。フィルター交換は最大360Lまで対応、一日2L使用で約6ヶ月持続します。





ウイルスの吸着除去も可能な高性能フィルター

手軽で、かんたんメンテナンス





■製品概要

製品名 ：puriot CUTE(ピュリオ・キュート)

型式 ：PCU-360

発売日 ：2026年5月20日

価格 ：41,800円(税込)

サイズ ：幅200mm×奥行141mm×高さ312mm

重量 ：1.4kg

ろ過流量 ：0.55L／分

容器容量 ：1.0L

温度範囲 ：5℃～37℃の水を使用

浄水能力 ：ウイルス＋JIS規格18項目＋PFAS(PFOS／PFOA)＋

重金属 塩素化合物 除去

フィルター交換目安：約6ヶ月(2L／日使用の場合・総ろ過水量360L)





puriot CUTE(ピュリオ・キュート) 正面





■お客様の声(先行モニターより)

「子どもがいるので、ウイルスやPFASまで除去できる能力に非常に惹かれました。設置工事が不要で、すぐに使えるのも助かっています。(40代女性)」





「キッチンが狭いので、コンパクトなのが嬉しいです。USB充電の利便性でテレワーク中も使っています。(30代女性)」









■会社概要

商号 ： スパーク株式会社

代表者 ： 代表取締役 村松 和由

所在地 ： 〒142-0041 東京都品川区戸越1-7-1 ThePLACE戸越2F

設立 ： 1989年2月

事業内容： ミネラルウォーター製造業・ウォーターサーバー製造業

資本金 ： 5,000万円

URL ： http://jspark.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

スパーク株式会社 商品お問い合わせ窓口

TEL ： 0120-78-1132

MAIL： mail@jspark.com