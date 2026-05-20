ミネラルウォーターの製造・販売を主事業とするスパーク株式会社(所在地：東京都品川区戸越、代表取締役：村松 和由)は、高い浄水能力とポータビリティを両立させたコンパクト浄水器「puriot CUTE(ピュリオ・キュート)」を、2026年5月20日(水)より発売いたします。製品詳細は【 https://puriot.com/cute/ 】をご覧ください。


高い浄水能力とポータビリティを両立させたコンパクト浄水器「puriot CUTE(ピュリオ・キュート)」


■開発の背景

「Reborn with Water ― 水と共に、生まれ変わる。」というコンセプトのもと、日常生活における「水」に対するこだわりを実現することを目指し、「puriot CUTE」は誕生しました。従来の据置型浄水器の設置場所以外にもフィットし、ピッチャー型浄水器の待ち時間の悩みを解消する製品です。



■「puriot CUTE」の特長

1. ウイルス・PFASまで除去する圧倒的な浄水能力

特殊な「正電荷ナノろ過膜」を搭載し、JIS規格18項目やPFAS(有機フッ素化合物)の除去を実現。ウイルスの吸着除去も行い、飲みごろの水を提供します。


2. USB-C充電＆バッテリー搭載で、どこでも「コードレス」

USB-C接続で充電可能。約3時間で満充電し、約30L(30回分)の浄水が可能です。多様なシーンで気軽に使用できます。


3. スピーディーな浄水とメンテナンスの手軽さ

ワンタッチ操作で1分間に約0.55Lの浄水が可能。フィルター交換は最大360Lまで対応、一日2L使用で約6ヶ月持続します。


ウイルスの吸着除去も可能な高性能フィルター

手軽で、かんたんメンテナンス


■製品概要

製品名　　　　　　：puriot CUTE(ピュリオ・キュート)

型式　　　　　　　：PCU-360

発売日　　　　　　：2026年5月20日

価格　　　　　　　：41,800円(税込)

サイズ　　　　　　：幅200mm×奥行141mm×高さ312mm

重量　　　　　　　：1.4kg

ろ過流量　　　　　：0.55L／分

容器容量　　　　　：1.0L

温度範囲　　　　　：5℃～37℃の水を使用

浄水能力　　　　　：ウイルス＋JIS規格18項目＋PFAS(PFOS／PFOA)＋

　　　　　　　　　　重金属 塩素化合物 除去

フィルター交換目安：約6ヶ月(2L／日使用の場合・総ろ過水量360L)


puriot CUTE(ピュリオ・キュート) 正面


■お客様の声(先行モニターより)

「子どもがいるので、ウイルスやPFASまで除去できる能力に非常に惹かれました。設置工事が不要で、すぐに使えるのも助かっています。(40代女性)」


「キッチンが狭いので、コンパクトなのが嬉しいです。USB充電の利便性でテレワーク中も使っています。(30代女性)」



■会社概要

商号　　： スパーク株式会社

代表者　： 代表取締役　村松 和由

所在地　： 〒142-0041　東京都品川区戸越1-7-1 ThePLACE戸越2F

設立　　： 1989年2月

事業内容： ミネラルウォーター製造業・ウォーターサーバー製造業

資本金　： 5,000万円

URL　　 ： http://jspark.com



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

スパーク株式会社　商品お問い合わせ窓口

TEL ： 0120-78-1132

MAIL： mail@jspark.com