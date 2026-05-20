10組のアイドルが阪急三番街をジャック！「ちゃやまちアイドルパーク2026×阪急三番街」開催で、梅田が“推し”色に染まる1ヶ月！
大阪梅田にある商業施設「阪急三番街」では、2026年6月1日（月）から6月30日（火）の期間、「ちゃやまちアイドルパーク2026×阪急三番街」を開催いたします。期間中は、館内各所にアイドルたちの華やかな装飾が登場するほか、お客様の“推し”への想いを表現し、共有できる体験型コンテンツを展開。アイドルファン必見のイベントです。この機会にぜひ阪急三番街へお越しください。
詳しくはこちら⇒ https://www.h-sanbangai.com/event/detail/198
梅田＆茶屋町に豪華グループが集結する新しいアイドルフェス、ちゃやまちアイドルパーク実行委員会主催の「ちゃやまちアイドルパーク」が誕生いたします。ライブだけでなく、歩くたびに出会いが広がる大阪の街をまるごと楽しむ、まさに“超ちゃやまちアイドルパーク（#ちゃいぱ）！
この度、阪急三番街では共同企画として、装飾やイベントを実施します。
〈アーティスト一覧〉※50音順
いぎなり東北産／OCHA NORMA／CANDY TUNE／私立恵比寿中学／Juice=Juice
SWEET STEADY／超ときめき▽宣伝部（※1）／Toi Toi Toi／fav me／log you
期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）
※内容は予告なく変更・中止する場合がございます。
（1）ちゃいぱ推しロード
期間中、館内のいたるところにアイドルたちの軒下POP、天吊りPOP、のぼり等の特別装飾が登場します。施設内を巡りながら、あなたの“推し”を見つけてお楽しみください。
場所：館内各所
（2）好きを放てボード
アイドル達からの特別なメッセージをパネルで展示いたします。来館者の皆様も、ご自身の“推し”への想いをメッセージカードにご記入の上、ボードに自由にお貼りいただけます。
場所：北館B2F ステージ前
参加条件：無料
※メッセージカードは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
●特設サイト
https://www.h-sanbangai.com/event/detail/198
【ご注意事項】
・イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
・会場や日程等の詳細は阪急三番街公式サイトにてご確認ください。
（※1）▽はハートマーク
阪急三番街 https://www.h-sanbangai.com/
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1