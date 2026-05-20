国分北海道株式会社〔本社：北海道札幌市、代表取締役社長執行役員：諏訪 勝巳〕は、ヤマト運輸株式会社〔本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一〕と共に、東京・天王洲アイルで開催される「天王洲キャナルフェス2026春夏」に出展し、北海道らしさにあふれる食品、酒類を来場されるお客様に提供いたします。





フェス公式サイトのメインビジュアル

北海道白いレモンサワーの素

珈琲酒 珈珈BLACK(ココブラック)





1. 出展目的

国分グループ本社株式会社とヤマトホールディングス株式会社は、2026年1月に日本における地域の社会課題の解決に向け「持続可能な地域社会の創造に向けたパートナーシップ協定」を締結しています。

( https://www.kokubu.co.jp/news/2026/detail/0115100300.html )

両社のネットワークを最大限に活用し、その土地ならではの商品の魅力を共に広げていく取り組みの一つとして、今回出展する運びとなりました。

2026年度の「天王洲キャナルフェス2026春夏」は“北海道が誇る食・文化・アートの魅力をたっぷりとお届けします”がテーマです。本展示会に出展することで、国分北海道オリジナル商品や、北海道の素材を活用した美味しい商品を提供することで、北海道のさらなる魅力を発信してまいります。









2. 提供予定商品(飲食および物販)

(1)「北海道白いレモンサワーの素」を使用したレモンサワー (一杯550円：税込)

北海道らしさあふれる雪が舞う冬空のような色合いが特長です。北海道宗谷海峡の塩でレモン果汁の爽やかさを引き立てた、クリアですっきりとしたレモンサワーです。





(2)「珈琲酒 珈珈BLACK(ココブラック)」を使用したコーヒー焼酎 (一杯550円：税込)

「食事に寄り添う上質な珈琲酒」がコンセプトの「珈琲酒 珈珈BLACK」を使用し、多様な食事とのペアリングを楽しんでいただける道民に愛されるコーヒー焼酎を、初夏にぴったりなソーダ割で提供いたします。





(3)上記のほか、当社オリジナル商品(レトルトカレーなどの食品類)の物販も実施いたします。









3. 開催場所・開催日時

(1)・開催場所 ：天王洲アイル

・当社出展場所：WHAT CAFE(東京都品川区東品川2-1-11)





(2)開催日時(当社出展日時)

2026年5月22日(金) 17:00～21:00

2026年5月23日(土) 11:00～21:00

2026年5月24日(日) 11:00～17:00





参照：「天王洲キャナルフェス2026春夏」公式ホームページ

https://tennozcanalfes.com/









◆イベント出展に関するお問い合わせ

国分北海道株式会社

〒064-0806 札幌市中央区南6条西9丁目 1018番地3

商品開発部・未来事業推進部

電話：011-350-6309(代表)