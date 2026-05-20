WUBEN株式会社は、可変ビーム＆パワー設定対応の新製品「X1 Pro」懐中電灯を2026年4月22日に発表しました。





高出力: 12,300ルーメン





かつての懐中電灯は、金属製やゴム製の頑丈なボディが主流で、業務用途を想定した無骨なデザインが一般的でした。しかし、大型の亜鉛炭素電池は液漏れが起きやすく、使用時間も数時間程度と短いため、予備の電球を持ち歩く必要がある場合も少なくありませんでした。

その後、白色LEDの発明が懐中電灯の歴史における大きな転換点となりました。従来の電球と比べて消費電力が少なく、より明るい光を実現するこの技術により、現代では強力で信頼性の高い光源をコンパクトに携帯できるようになりました。





Wuben X1 Proは、コンパクトなポケットサイズながら頑丈なボディ、可変ビーム設定、調光機能を備えた懐中電灯です。





▼ Wuben ECLについて

https://bit.ly/3PDnfmn









■懐中電灯の革新

懐中電灯の技術革新は急速に進んでおり、その最新技術を搭載したモデルのひとつが、今回発売されたWuben X1 Proです。WubenのX1シリーズ最新世代であるこのモデルは、性能向上、耐久性の強化、そしてより幅広い用途での使用を可能にすることを目指して、3年間にわたる設計・エンジニアリングを経て開発されました。





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Wuben X1 Proは、従来のX1シリーズでおなじみの長方形デザインを踏襲しつつ、ビーム制御、電力管理、アウトドア・ユーティリティ・モビリティ向けアクセサリーとの互換性を向上させるための構造および光学的改良が施されています。X1 Proは最大で約410メートル先まで照射可能です。





最大射程: 410メートル





■2本の充電式リチウム電池

新型 X1 Proは、合計容量9,600mAhの充電式リチウムイオンバッテリー2本で駆動します。バッテリーはアルミ製ボディ内に収納されており、長時間の連続使用と安定した電力供給を実現しています。懐中電灯の設計で最も重要な要素のひとつは「信頼性」です。必要なときに確実に動作することこそ、アルカリ電池や亜鉛炭素電池に対するリチウムバッテリーの大きな利点です。

X1 ProにはUSB-C充電ポートが搭載されており、パワーバンクとしても利用可能です。万が一、アウトドアで孤立してしまった場合でも、スマートフォンの充電や給電が可能です。バッテリーがフル充電されていれば、iPhone 17 Proを2回充電できます。さらに、高出力で使用する際には内蔵ファンが作動し、X1 Proを冷却します。

明るさの設定によって、バッテリー駆動時間は最高出力時で約1時間強、エコモード使用時には200時間以上持続します。





モバイルバッテリーとして使用可能

バッテリー仕様





■小型設計

X1 Proのサイズは138mm × 60mmで、ポケットにも収まるコンパクトさです。バッテリーを含む重量は383gで、しっかりとした重みがあります。側面には操作用スイッチと、点灯モードを素早く切り替えられるビーム切替機構が備わっています。

さまざまな持ち運びや取り付けに対応するため、X1 Proには編み込みタイプのUSB-Cストラップとクイックリリース機構が付属します。また、強化ナイロン製のホルスターや自転車のハンドルバーに取り付けられるマウントもあり、必要に応じて自転車用ライトとしても使用可能です。





外観イメージ

コンパクト＆持ち運び便利

持ち手の状態





■価格と販売情報

Wuben X1Pro懐中電灯は、公式サイトおよびAmazonにて販売中です。





【商品概要】

カラー： ブラック・ホワイトの2色展開

価格 ： 24,900円（税込）





▼公式サイトで購入

https://bit.ly/3PlNrBU

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https://bit.ly/3QWWYQq





X1 pro冒険者





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