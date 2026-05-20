浅井愼平60th写真展 実行委員会は、写真家・浅井愼平のデビュー60周年を記念した「星空のハローグッドバイ 浅井愼平写真展」の開催と公式サイトがオープンしたことをお知らせします。本展は2026年7月8日(水)より日本橋三越本店を皮切りに全国巡回を予定。ビートルズ来日時の空港到着からコンサートやプライベート記録写真など貴重な作品群を公開します。浅井氏の世界観をご堪能いただくとともに、貴重な作品をご購入いただける機会もご用意しています。





【公式サイト】 https://hellogoodbye-shimpeiasai.jp/





浅井愼平60th「星空のハローグッドバイ 浅井愼平写真展」





■写真展 開催概要

タイトル：浅井愼平60th「星空のハローグッドバイ 浅井愼平写真展」

会期 ：2026年7月8日(水)～7月20日(月・祝)最終日午後6時終了

会場 ：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

入場料 ：無料

主催 ：浅井愼平60th写真展 実行委員会









■展示の見どころと背景

浅井氏の60年にわたる創作を辿る集大成となる展示会です。

展示作品の一部は購入も可能ですので、作品群をぜひ会場でご体感ください。





1. 1966年ビートルズ初来日時の写真を公開

1966年のビートルズ来日時、日本で唯一撮影を許可された記録写真の中から、長年未公開だった作品を展示。当時の空気感をそのまま伝える貴重な“歴史的資料”として公開します。





2. 代表作265点の写真で綴る、等身大の同時代史「HOBO(ほうぼう)」

ビートルズの東京公演から、ベネチアの窓硝子・ギリシャの肉市場、アフリカの空の皆既日蝕までを記録した集大成の写真集「HOBO」から作品を展示します。





3. 多領域にわたる創作の全貌

写真のみならず陶芸、書など、ジャンルを横断した創作活動を網羅的に展示します。

「写真家」にとどまらない表現者としての全体像に迫ります。









■巡回予定

日本橋三越本店(東京)：2026年7月8日(水)～7月20日(月・祝)

※今後のスケジュールは公式サイトにて順次発表









■同日発売の著書「星空のハローグッドバイ 浅井愼平」サイン会実施

※イベントの詳細は公式サイトにて順次発表









■関連展開情報

本展では、オリジナルグッズの販売を予定しています。

また、SNSを通じて展示作品や関連情報の発信も行います。









■プロフィール

浅井 愼平(あさい しんぺい)

1937年愛知県瀬戸市生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。1966年写真集「ビートルズ東京」でメジャーデビュー。以来、写真、映像、エッセイ、俳句、音楽、陶芸など多岐にわたるジャンルで活躍。独自の美学と自由な視点で時代を切り取り続けている。





浅井氏