泉北ホーム株式会社(本社：大阪府堺市中区深井中町3211、代表取締役：山本 隆)は、創業50周年を記念した新TVCM「家族の家路」篇(15秒)を制作し、2026年5月4日(月)より関西地方にて放映を開始しております。

本CMには、泉北ホームのテレビCMでおなじみ「フルフル、フルフル、フル装備♪」のサウンドとともに、長年にわたってご出演いただいている円 広志さんが引き続き登場。創業当初からお客様とともに歩んできた泉北ホームが、50年という節目に改めて感謝の気持ちとこれからの決意をお伝えします。





▼新TVCM「家族の家路」篇(15秒)

https://youtu.be/mWBgjcwoFwI





新CMのコンセプトは「不易流行」。変えてはならないものと、時代に合わせて変えていくもの。泉北ホームが50年間一貫して守ってきた「お客様の声で家をつくる」という姿勢はこれからも揺るぎません。そして、変化する暮らしのかたちに寄り添い、フル装備の家はこれからも進化し続けます。





50周年記念 新CM





■ 新CMのコンセプトについて

新CMのコピー「わたしたちの毎日は、フル装備でできている。」には、泉北ホームの「フル装備の家」がお客様の暮らしとともにあり続けたいという想いが込められています。

家は、ただ住む場所ではなく、暮らしそのもの。毎日の快適な生活、帰りたくなる安心できる場所として、泉北ホームのフル装備の家が「わたしたち」＝たくさんのご家族に届いている、これからも届けたい――そんな願いをコピーに託しました。

CMの主人公は女子高生。生まれたときから泉北ホームのフル装備の家で育ち、学校帰りの道すがら、家族みんながつい口ずさんでしまうあのメロディーを歌いながら家路を急ぎます。仕事を終え忙しい中キッチンに立つお母さんも、仕事帰りのお父さんも自然と「フルフル、フルフル、フル装備♪」と口ずさんでしまうほど、マイホームに愛着を感じている様子を描いています。そして、お父さんと街中ですれ違った円 広志さんが、あのフレーズを口にします。









■ 新CM概要

タイトル ： 泉北ホーム 創業50周年記念TVCM「家族の家路」篇

尺 ： 15秒

放映開始日 ： 2026年5月4日(月)

放送局 ： 読売テレビ、朝日放送、毎日放送

出演 ： 円 広志さん、元倉 あかりさん、真文さん、吉岡 まいさん

監督 ： 谷口 譲(Matchcut)

プロデューサー： 竹田 敦(Ray)

制作会社 ： Ray / Matchcut





当社公式YouTubeチャンネルにて動画を公開しておりますので、下記リンクより是非ご覧ください。

https://youtu.be/mWBgjcwoFwI









■ 泉北ホームについて

泉北ホーム株式会社は、大阪府堺市に本社を置き、1976年の創業以来、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山の近畿一円で注文住宅の設計・施工・販売を手がけてきました。「みんなの声で、できた家。」を企業スローガンに掲げ、お客様の声を徹底的に取り入れた「フル装備の家」を提供しています。2026年12月、創業50周年を迎えます。

公式サイト： https://www.senbokuhome.co.jp/