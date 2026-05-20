脅威インテリジェンスのグローバルリーダーであるKELA株式会社（本社：イスラエル、日本法人：東京都千代田区）は、2026年6月10日（水）～12日（金）幕張メッセで開催される国内最大級のネットワークコンピューティングイベント「Interop Tokyo 2026」に出展いたします。 期間中、KELAブース（ブース番号：6U23）では、最新の脅威インテリジェンスプラットフォームのデモンストレーションを実施するほか、6月10日（水）13:20～展示会場内セミナーにて「AI時代の積極的サイバー防御」をテーマにした講演を行います。 現代のサイバー攻撃は、生成AIの悪用により「攻撃の初手」から「侵入後の活動」まで劇的なスピードで進化しています。従来の「守り」に徹する姿勢だけでは、もはや脅威を食い止めることは困難です。本イベントでは、世界トップクラスの脅威インテリジェンス（CTI）を活用し、攻撃者のスピードを上回るための最新戦略をご紹介します。 ■ 展示会場内セミナー情報 「攻め」のセキュリティ戦略をテーマに、最新のサイバー攻撃動向と具体的な対策について解説します。 タイトル：AI時代のサイバー防御：攻撃者のスピードに対抗する『攻め』のセキュリティ戦略 日時：2026年6月10日（水）13:20 - 14:00 会場：幕張メッセ 展示会場内セミナー会場G セッション番号：G1-05 登壇者：KELA株式会社 MSSPシニアセールスマネージャー 河野 真一郎 詳細URL：https://forest.f2ff.jp/introduction/12433?project_id=20260601 ＜講演内容のポイント＞ AI for Adversary：攻撃者視点からのサイバー攻撃最新動向を徹底分析。 経営層向け可視化：自組織の準備態勢を定量的に把握できるダッシュボードの紹介。 積極的サイバー防御：CTI（脅威インテリジェンス）、ASM（外部資産管理）、CTEM（継続的な脅威暴露管理）を組み合わせ、「見えていない攻撃」を未然に封じ込める戦略を提示します。 ■ Interop Tokyo 2026 出展概要 会期：2026年6月10日（水）～12日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了） 会場：幕張メッセ（国際展示場） KELAブース番号：6U23 公式サイト：https://www.interop.jp/

■ KELA株式会社について KELAは、ダークネットから収集した膨大なデータを解析し、組織が直面するサイバー脅威をリアルタイムで特定・防御するための脅威インテリジェンスを提供しています。世界中の政府機関や大手企業に採用されており、サイバー犯罪者の活動を未然に察知し、リスクを最小化することをミッションとしています。 URL：https://ke-la.com/ja/