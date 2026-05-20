医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年7月15日（水）、医療複合施設「i-Mall」内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンにて、江崎グリコ株式会社と共同で、妊娠中の方や子育て中の方を対象とした「第1回 おやこ☆ラボ すくすく子育てセミナー with 江崎グリコ株式会社」を開催します。セミナーでは、離乳食の始め方や乳幼児の発熱・病気について、江崎グリコ株式会社の栄養士・子ども心理カウンセラーと、医誠会国際総合病院の小児科医師が、それぞれの専門分野から解説します。本企画は2024年から継続して開催しており、今年で3年目となる母子支援企画です。

子育て世代を支える医療と栄養の地域連携

乳幼児期は、食事や体調の変化に対して不安を感じやすい時期です。特に離乳食の進め方や発熱時の対応、乳幼児がかかりやすい病気については、日常生活の中で判断に迷う場面も少なくありません。一方で、妊娠期から子育て期にかけて、専門職から直接話を聞く機会は限られており、正しい知識を得る場へのニーズが高まっています。 今回のセミナーでは、江崎グリコ株式会社と医誠会国際総合病院が栄養と医療の両面から母子の健康を支える情報提供を行います。企業と医療機関が共同で実施することで、日常生活に取り入れやすい栄養知識と、医療現場の視点による健康情報をあわせて学べる機会としています。 地域の皆さんが安心して子育てに向き合える環境づくりを目指し、妊娠中の方や子育て中の方、そのご家族まで幅広く参加できるセミナーとして開催します。

離乳食と乳幼児医療を学ぶ実践型セミナー

当日は、江崎グリコ株式会社の栄養士・子ども心理カウンセラーと、医誠会国際総合病院の小児科医師が登壇し、乳幼児期に役立つ知識をわかりやすく紹介します。 離乳食の始め方講座では、生後5～6か月頃を対象に、離乳食を開始するタイミングや進め方、食材選びのポイントなどを解説します。子育て中の方や、これから出産を迎える方に向けて、乳幼児期の食生活について解説します。 また、小児科医師からは、「どうする？初めての発熱」をテーマに、家庭での対応方法や受診の目安について説明します。あわせて、乳児・幼児がかかりやすい病気についても取り上げ、子どもの体調変化に気づくためのポイントをわかりやすく紹介します。 セミナーの参加費は無料です。会場のISEIKAI lounge さくらテラスは、飲食スペースを併設しており、セミナー参加後もお子さまと一緒に過ごしやすい環境です。

開催概要

https://forms.gle/gZV8oKTkcnKuRD1a8

イベント名：第1回 おやこ☆ラボ すくすく子育てセミナー with 江崎グリコ株式会社 開催日：2026年7月15日（水）10:30～11:30（受付10:15～） 会 場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）ISEIKAI lounge さくらテラス 2Fサロン 定 員：先着25名 参加費：無料 申込締切：7月14日（火）16:00まで 申込フォーム：https://forms.gle/gZV8oKTkcnKuRD1a8 講演テーマ・登壇者 「離乳食の始め方講座（生後5～6か月）」 江崎グリコ株式会社 栄養士・子ども心理カウンセラー 「どうする？初めての発熱／治ったばかりにまた⁉乳児・幼児がよくかかる病気」 医誠会国際総合病院 小児科 菅谷 真由佳 医師 主催・協力 主催：江崎グリコ株式会社・医療法人医誠会 医誠会国際総合病院（共同開催） お問い合わせ：koho@holonicsystem.com