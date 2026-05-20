少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

大竹の魅力を発掘！

知られざるローカル広島を発掘するシリーズの第５弾！今回は、広島県の西端に位置する大竹市を、大竹大好き芸人のゴッホ向井が全力PR！「大竹でしか食べられない有名焼肉店の秘伝のお肉」に「露出NG？生産がおいつかない絶品お菓子」さらに「ローカルすぎるお店情報」と、今回もニッチに攻めまくります！ついつい通過されてしまうという大竹市の魅力とは！？

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

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番組名：スナックコットン 放送日時：5月21日(木)深夜0時15分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）／ゴッホ向井