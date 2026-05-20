“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーション（以下、ライフ）は、株式会社ダイショー（以下、ダイショー）とともに子ども食堂への食品寄贈をおこないました。 昨年に続き、ダイショーより「5つの味のスープはるさめ」16,000食分をライフが連携している首都圏12地区、近畿圏11地区の社会福祉協議会等を通じて、地域の子ども食堂等に寄贈しました。 2026年5月1日（金）には、府中市社会福祉協議会において贈呈式をおこないました。 さらに、2025年10月1日～11月30日に販売したダイショー商品の売上金額の一部を鍋スープに替え、同様に各地域の子ども食堂等へ寄贈しました。

ダイショーは、食品メーカーとして「食の安心・安全」を最重要課題としており、工場における食育活動を実施し子どもたちに「食べることの大切さ」を身近に感じる機会を提供するなど、食をめぐる社会の課題解決への貢献に努めています。 こうした活動を通じてお客様、地域、社会から良識ある企業として認めていただくことで、長期的に成長していくことを目指しています。

https://www.daisho.co.jp/

ライフコーポレーションは、今後も地域の子どもたちが健やかに成長していけるよう、お取引先様と協力しながら持続可能で豊かな社会の実現を目指し取り組んでまいります。

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。