『N-CRACKER/Clara Wakes』が2026年7月7日 (火) ～ 2026年7月8日 (水)にセシオン杉並ホール（東京都杉並区梅里1丁目22-32）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

元マルセイユバレエ団のソリストダンサー・振付家・遠藤康行率いる新カンパニー、初のグランドバレエ本公演『N-CRACKER / Clara Wakes』を発表。 バレエの名作『くるみ割り人形』を再構築した、壮大なコンテンポラリーバレエを世界初演。

https://www.confetti-web.com/events/13906 https://endoballetatelier.com/#ebatelier

昨年、鮮烈なデビューを飾った振付家・遠藤康行率いるダンスカンパニーが、待望の初となるグランドバレエ本公演『N-CRACKER / Clara Wakes』を、2026年7月7日（火）および8日（水）に、セシオン杉並ホールにて上演することを発表いたします。 本作は、世界中で愛されるバレエの名作『くるみ割り人形』の物語を再構築し、AIが感情を管理する近未来の世界を舞台にした、全く新しいSFコンテンポラリーバレエです。 システムによって感情を定期的にリセットされる人間たち。その中で、一人の少女クララだけが、AIが管理する「夢」の中でアンドロイド人形「N-CRACKER」と出会い、失われたはずの「人間性」に目覚めていく壮大な旅を描きます。 振付・芸術監督を務めるのは、フランス国立マルセイユ・バレエ団で長年ソリストダンサー・振付家として活躍し、そのダイナミックかつ抒情的な表現で国際的に高い評価を得る遠藤康行。 カンパニーには、オーディションで選ばれた21名の若き才能が集結。クララ役には繊細な表現力を持つ遠藤ゆま (EBA)、N-CRACKER/プリンス役にゲストとして石山蓮(新国立劇場バレエ団)を迎えるほか、AIドロッセルマイヤーに仲村啓(新国立劇場バレエ団)、AIドロッセルマイヤーの右腕に梶田留以(フリー)、さらに岡本壮太(フリー)、南條健吾(フリー)など実力派のダンサーがゲストとして参加、さらにEndo Ballet Atelierからは田代幸恵、市ノ澤直希、先山実花をはじめ、若さ溢れる技巧派ダンサー達が脇を固めます。 クリエイター陣には、美術に長谷川匠、音楽に平本正宏と、衣装にtomonaco、プロジェクションマッピングにWONDEMENTという各界を牽引するトップアーティストが集結。 建築家.長谷川氏が考案した、鏡とスクリーンに自在に変容する「クオドピラミッド」とプロジェクションマッピングが融合した空間に、平本氏がチャイコフスキーの名曲に新たな命を吹き込み、これまでにないスペクタクルな舞台を創造します。 ネオクラシックの卓越した技術と、コンテンポラリーダンスの生々しい表現力が交錯する、カンパニー初のグランドバレエ本公演にご期待ください。 【芸術監督・遠藤康行よりメッセージ】 「この度、素晴らしい才能を持つ21名のカンパニーメンバーと5名のゲストアーティストと共に、新たな創造の第一歩を踏み出します。バレエの名作『くるみ割り人形』から着想を得た、全く新しい夢の世界『N-CRACKER / Clara Wakes』を皆様にお届けいたします。最高のクリエイター陣と若きアーティストたちのエネルギーが交錯する舞台。夢の終わりに少女が見つけ出す小さな光が、皆様の心に届きますことを願っております。」

クラウドファンディングが、ついにスタート

▼クラウドファンディングはこちら https://camp-fire.jp/projects/938244/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

公演スポンサー募集中

▼詳細はこちらから https://endoballetatelier.com/sponsor

団体概要

伝統と革新が交差し、 境界を超えて生まれる新たなダンスカンパニー 国際的な舞台で培った経験を糧に、遠藤康行が創造するコンテンポラリーバレエの世界。オーストラリア、ベルギー、フランスの国立バレエ団で活躍した彼が、次なる挑戦としてスタートさせるダンスカンパニーでは、ジャンルを超えた革新的な表現を探求します。 才能と個性を活かし、情熱と探究心で新しい表現に挑むアーティスト集団です。 活動として、東京都杉並区のスタジオをベースにクラスとリハーサルを行い、本公演では古典バレエのリメイクやオリジナルコンテンポラリー作品、トリプルビル公演ではレパートリーや新作の小品、カルトブランシュ公演では新たなコラボレーションや若手作家の発掘、ダンス公演だけにはとらわれない新しい試みをコンテンポラリーダンステクニックからクラシックバレエテクニックを駆使したコンテンポラリーバレエ作品を創造していきます。

公演概要

『N-CRACKER/Clara Wakes』 公演期間：2026年7月7日 (火) ～ 2026年7月8日 (水) 会場：セシオン杉並ホール（東京都杉並区梅里1丁目22-32） 主催・企画制作: Endo Ballet Atelier ■出演者 石山蓮(新国立劇場バレエ団,ファーストアーティスト) 仲村啓(新国立劇場バレエ団,ファーストアーティスト) 岡本壮太(フリー) 梶田留以(フリー) 南條健吾(フリー) 遠藤ゆま 市ノ澤直希 田代幸恵 先山実花 須貝紗弓 中川怜菜 河部円歌 染谷智香 小川更紗、斉藤真結花、酒井亜彌音、佐藤萌子、永沼華歌、野崎沙帆、三田ひかる、宮野愛葉、森實紗彩、山下沙羅、吉澤桃華、吉田瞳来、栃窪優花 ■スタッフ 芸術監督/構成,振付,演出 遠藤康行 美術 長谷川匠 音楽 平本正宏 照明 辻井太郎 プロジェクションマッピング WONDEMENT:SUKE・セカオザ/志村笑平・おさかな天国・木本みいか 舞台監督 千葉翔太郎 音響 佐藤利彦 衣装 tomonaco 朝長靖子、Endo Ballet Atelier バレエミストレス 原田舞子 HP.チラシ構成デザイン 遠藤ゆま 制作 Endo Ballet Atelier事務局 ■開催スケジュール 2026年7月7日(火) 19:00～ 2026年7月8日(水) 19:00～ ※ロビー開場は開演の60分前、客席開場は開演の30分前です。 ※上演時間：約1時間20分 ■チケット料金 一般席：5,000円 （全席指定・税込）

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com