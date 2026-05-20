スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、「準固体モバイルバッテリー(5,000mAh/10,000mAh)」を2026年6月5日（金）より発売いたします。

製品概要

■ 安全性が大幅向上： ゲル状の準固体電解質を採用し、発火リスクを大幅に低減 ■ 圧倒的な長寿命： 従来のバッテリーと比較し約4倍のサイクル寿命 ■ タフな環境性能： 温度変化に強く、幅広い温度範囲で安定したパフォーマンスを発揮 ■ パワフルな急速充電： USB PD対応（最大20W）、スマートフォンをスピーディーに充電 ■ 3台同時充電： USB Type-C ×1、Type-A ×2の計3ポートを搭載 ■ 機内持ち込みOK・PSE適合： 国内外の移動でも安心して持ち運べる高い信頼性 ■ 選べる2モデル：日常使いに最適な5,000mAhと、旅行や出張に心強い10,000mAh

5,000mAh

10,000mAh

発売情報

発売日 ：2026年6月5日（金） 参考価格：\4,480（税込/5,000mAh） ：\4,980（税込/10,000mAh）

主要取扱い店舗

株式会社 ヤマダホールディングス 株式会社 ビックカメラ 株式会社 ヨドバシカメラ 株式会社 ケーズホールディングス その他家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等の他、ECサイトでも販売いたします。

株式会社PGA ECサイト

【楽天市場】 https://www.rakuten.co.jp/pga-shop/ 【Yahoo!ショッピング】 https://shopping.geocities.jp/pg-a/ 【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/stores/PremiumStyle/page/3FA4DEB0-BE23-4399-9692-390EA4D35A7C?ref_=ast_bln 【SHOPLIST】 https://shop-list.com/women/brand/premiumstyle/ 【JRE MALL】 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s582

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。 洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。 手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA 所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5 URL ：https://www.pg-a.co.jp/ 事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

【X】 https://x.com/pga_2017 【facebook】 https://www.facebook.com/PerfectGearAgency 【instagram】 https://www.instagram.com/pga_phone_official 【Threads】 https://www.threads.net/@pga_phone_official 【TikTok】 https://www.tiktok.com/@pga_phone_official

本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンター https://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

株式会社PGA 商品部 https://www.pg-a.co.jp/contact/business/ public-relations-dept@pg-a.co.jp

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