『オペラの魅力 vol.41』が2026年7月16日 (木)に電気文化会館 ザ・コンサートホール（愛知県 名古屋市中区 栄 2-2-5）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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エウロ・リリカは、2003年の初公演以来、20年以上にわたり名古屋を拠点に活動を続けているオペラ団体です。名古屋を中心に活躍する若手実力派歌手とともに、オペラの魅力をより多くの方へ届けることを目的に、多彩な公演活動を展開しています。 公演では、本格的なオペラ作品を演奏会形式のハイライト版として上演。限られた舞台空間の中でも、オペラに馴染みのない方でも楽しめる舞台づくりを行っています。 代表的なシリーズである“オペラの魅力”シリーズは、今回で第41回を迎え、これまで40回以上の公演を継続的に開催。愛知県芸術劇場コンサートホール、名古屋市熱田文化小劇場など、地域に根差した会場でも公演を重ね、地域の方々が身近にオペラに触れられる環境づくりにも力を注いできました。 また、海外で活躍するアーティストとの交流による国際文化交流にも取り組む一方、地元で活動する若手歌手・演奏家の育成にも力を入れており、次世代を担う芸術家たちの演奏機会創出にも積極的に取り組んでいます。 こうした長年にわたる地域文化振興への取り組みと継続的な芸術活動が評価され、2010年度名古屋音楽ペンクラブ賞を受賞しました。 今後もエウロ・リリカは、オペラをより身近に感じていただける舞台づくりを通して、地域に根差した芸術文化の発展と、次世代を担う音楽家たちの育成に取り組んでまいります。

A.PONCHIELLI：LA GIOCONDA（ハイライト） G.PUCCINI：TOSCA（2幕） R.LEONCAVALLO：LA BOHEME（二重唱他） G.VERDI：NABUCCO（アリア＆二重唱） G.VERDI：IL TROVATORE（アリア）

公演概要

『オペラの魅力 vol.41』 公演期間：2026年7月16日 (木) 会場：電気文化会館 ザ・コンサートホール（愛知県 名古屋市中区 栄 2-2-5） ■出演者 岡本茂朗(Br) 笛田博昭(Ten) 森本ふみ子(Sop) 岡田尚之(Ten) 青山奈未(Sop) 守屋貴美子(Ms) 飯田賀菜(Sop) 佐藤信子(Sop) 中村彩乃(Ms) 鈴木沙依(Ms) 森拓斗(Br) 大倉一将(Br) 梨子田千晃(Ten) 大塚啓太(Br) 石山英明(Pf) 吉井あかね(Pf) ■公演スケジュール 18:15開演 ※開場は開演の30分前 ■チケット料金 自由席：5,500円（税込）

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