株式会社ハイブリッド(本社：東京都墨田区)が運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)」にて、『モンチッチ』のユニセックスアパレルコレクションを、2026年5月20日(水)より販売開始いたします。





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この度Ha-Li-C STOREに初登場となる『モンチッチ』。

近年のレトロブームにより、“懐かしさ”を感じる世代から“新鮮さ”を感じる世代まで、幅広い層に楽しんでいただけるよう、年代を問わず取り入れやすいデザインにこだわりました。

キュートなグラフィックと鮮やかなカラーリングで、この夏の主役になること間違いなしのラインナップです。









■商品ラインナップ





【モンチッチ】サガラ刺繍オーバーT





【モンチッチ】サガラ刺繍オーバーT / 4,950円(税込)

バッグにモンチッチを大胆刺繍。

頭の部分はもこもこのサガラ刺繍になっており、ファンにも喜ばれるデザインに仕上げました。

ゆったりしたオーバーサイズはショーツとも相性抜群で、夏らしいスタイルが楽しめます。





【モンチッチ】フォトプリントT





【モンチッチ】フォトプリントT / 4,950円(税込)

キュートなモンチッチのフォトをプリントし、レトロな雰囲気抜群に仕上げました。

フロントはロゴのみでシンプルにデザインし、幅広い層におすすめの一枚です。





【モンチッチ】レトロリンガーT





【モンチッチ】レトロリンガーT / 4,950円(税込)

モンチッチちゃんをフロントにプリントしたリンガーT。

定番のホワイト×ブラックに加え、レディースに特にオススメしたいピンク、イエローもラインナップ。

デニムはもちろん、スカートとも相性の良いアイテムです。





【モンチッチ】サガラ刺繍ワンポイントT





【モンチッチ】サガラ刺繍ワンポイントT / 4,950円(税込)

モンチッチくんとモンチッチちゃんが並んだ姿が愛らしい一枚。

体の部分はサガラ刺繍で、もこもこの毛並みを再現。

大人スタイルにも取り入れやすいよう、フロントのみのデザインでシンプルに仕上げました。





【モンチッチ】レトロイラストT





【モンチッチ】レトロイラストT / 4,950円(税込)

アーカイブから描き起こしたグラフィックを使用。

他にはないデザインなので、モンチッチ好きにも一押しのアイテムです。

レトロ可愛い雰囲気で、普段のスタイリングに遊び心をプラスできます。





【モンチッチ】イラストセットアップ





【モンチッチ】イラストセットアップ / 7,590円(税込)

レトロ可愛いイラストがポイントのセットアップ。

ルームウェアにも、ちょっとした外出にも使える、この夏重宝しそうなアイテムです。

自分用だけでなくギフトにもおすすめです。





【モンチッチ】刺繍キャップ





【モンチッチ】刺繍キャップ / 3,850円(税込)

モンチッチくんの顔を刺繍したインパクトのあるツイルキャップ。

いつものスタイルにプラスするだけで、遊び心のあるコーディネートに。

季節問わず使えて、年齢・性別問わず使いやすいアイテムです。









■販売詳細

販売場所： Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL ： https://halic-store.com/collections/monchhichi









■モンチッチについて

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。









■Ha-Li-C STORE by HYBRIDについて

日常が楽しくなる普段着を提案する、ユニセックスなアパレルショップです。









■株式会社ハイブリッドについて

株式会社ハイブリッドは『相互信頼』をモットーとし、お客様第一主義、同時にお取引様も大切に考え、

社員全員含めすべての人々と相互に信頼し合いながら豊かな人間性を育み、ファッションを通じて日々

の変化に適応しながら、新しい価値と楽しさを提案できる企業であり続けます。









■会社概要

商号 ： 株式会社ハイブリッド

代表者 ： 代表取締役社長 大森 彦行

所在地 ： 〒130-0026 東京都墨田区両国2-9-5 925両国ビル

設立 ： 1985年1月

事業内容： ヤングカジュアルを中心とした衣料品・小物の企画・販売

資本金 ： 4,000万円

会社HP ： http://hybrid-inc.co.jp/

オンラインショップ： https://halic-store.com/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ハイブリッド

Tel：03-3635-1156