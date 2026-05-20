ネスリーフ株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役：劉 怡成)は、自社ブランド「CIARA(シアラ)」より、夏のお出かけシーンに特化した新商品「CIARA ハートキルティングミニポーチ」を発売いたします。本商品は、楽天市場をはじめとするCIARA各ショップにて2026年5月24日0:00より販売するほか、卸販売にも対応しております。

詳細 ： https://item.rakuten.co.jp/nesleaf/np260501/

カラー： パールアイボリー・アーバンシルバー・グロウダーク





3カラー展開





■開発の背景：「バッグを持つほどじゃない」という"あと一歩"に着目

子どもの送り迎え、近所のコンビニ、ちょっとした買い物。日常の中には「スマホだけ持って出かけたい」シーンが数多くあります。しかし多くの女性が、ある共通の不便を抱えていました。それは、スマホだけだとカードや鍵、リップを持っていけず不安。かといってバッグを持つほどの用事でもないという"中間のストレス"です。

CIARAは、20～30代の女性スタッフを中心に挙がったこうした声に着目。「手ぶらで身軽に出かけたい」という願いと「最低限の必需品はきちんと持ちたい」という安心感、その両方を叶える「CIARA ハートキルティングミニポーチ」を開発いたしました。





カラビナ付きでバッグにつけられる！





■他にはない「CIARA」3つのこだわり

1. 必需品が"全部入る"、計算されたミニ収納

カードスロット2つ、ファスナー付きポケット、メイン収納を搭載。クレジットカードや会員証、鍵、リップクリーム、小銭まで、お出かけに必要なものを一通り収められます。「これだけ持てば出かけられる」を実現しました。





ファスナー付きポケット





2. バッグにもショルダーストラップにも掛けられる「カラビナ付き」

付属のカラビナで、バッグやショルダーストラップにもさっと取り付け可能。両手が自由になり、子育て中のママや身軽に動きたい女性のお出かけをサポートします。





ショルダーストラップにつけてお出かけ！





3. 子どもっぽくならない、「大人のハートキルティング」

ハートモチーフは可愛い反面、子どもっぽく見えやすいのが悩みどころ。本製品では、上品なメタリックの質感と落ち着いたキルティングで仕上げることで、大人女性が気兼ねなく持てるデザインに昇華しました。「可愛いけど大人っぽい」を両立させた、CIARAらしい一品です。









■商品仕様詳細

商品名 ： CIARA ハートキルティングミニポーチ

発売日 ： 2026年5月24日(日) 0:00

カラー ： パールアイボリー、アーバンシルバー、グロウダーク(全3色)

素材 ： ポリエステル、ポリウレタン

特長 ： カードスロット2つ、ファスナー付きポケット、メイン収納、カラビナ付き、キーリング付き

販売場所： CIARA楽天市場店( https://item.rakuten.co.jp/nesleaf/np260501/ )









■ブランド「CIARA(シアラ)」について

ママとキッズの生活に寄り添い、機能の力で日々の課題を解決するライフスタイルブランドです。「あと少し、ここがこうだったら」という家族の生の声から生まれる商品は、実用性と品質を徹底的に追求。機能性があるからこそ生まれる心の余裕を、すべてのママにお届けします。









■会社概要

商号 ： ネスリーフ株式会社

代表者 ： 代表取締役 劉 怡成

所在地 ： 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー10F

設立 ： 2013年9月

事業内容： 雑貨商品の企画・製造・輸入・販売

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://www.nesleaf.com

CIARA(シアラ)楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/nesleaf/