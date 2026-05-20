一般社団法人日本ブレイキン協会(以下「同協会」)は、全国12のイオンモールを会場としたブレイクダンスの大会「AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026」(以下「今大会」)を開催いたします。





ブレイキンロゴ





今大会は今年で3年目となり、性別、年齢によって部門分けをし、初心者部門、小学生低学年部門(男子・女子)、小学生高学年部門(男子・女子)、中学生部門(男子・女子)の計7部門。予選大会は5月24日(日)のイオンモール白山から8月2日(日)のイオンモール幕張新都心までの約3か月間、対象の各イオンモールで開催。各予選大会での各部門の優勝者は8月30日(日)にイオンモール白山(石川)で開催される決勝大会への出場権を獲得することができます。※1





さらに、決勝大会の各部門優勝者には同協会主催の小中学生のブレイクダンスの大会「JAPAN BREAKIN' CUP 全国決勝大会」出場権が授与されます。





ブレイクダンスは現在、世界で最も人口が多く認知度も高いダンススタイルです。また、近年では国際大会の追加種目として決定されたことで、ますます発展し盛り上がりをみせてきています。





しかしその一方で日本では全国的に子供たちへブレイクダンスを教える指導者が少なく、子どもたちにとって目標となる全国大会がありませんでした。そのような現状を受け、同協会が設立。指導者の育成からJAPAN BREAKIN' CUPという小学生、中学生のブレイクダンス全国大会をはじめとした大会・イベントまで幅広い活動を行い、ブレイクダンスの発展に努めてきました。今大会はそのような活動の一環として開催いたします。





会場となるイオンモールは、以前より各地域のプロスポーツクラブと協力したイベントの開催などスポーツに対する関心が高いという背景から今大会の開催に至りました。今年で3年目となり、昨年のエントリー数は1,000人を超える規模へと発展しております。





イベント風景1





イベント風景2





イベント風景3





イベント風景4





イベント風景5





※1 初心者部門の決勝大会はございません。









【AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026 紹介動画】

https://www.youtube.com/watch?v=8LvKNxlg_PA









【「AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026」 -開催情報-】

■予選大会 会場・日程

5月24日(日)【石川】イオンモール白山 1F 西コート

6月6日(土) 【京都】イオンモール京都桂川 1F 竹の広場

6月7日(日) 【滋賀】イオンモール草津 1F セントラルコート

6月14日(日)【愛知】イオンモール常滑 1F サウスコート

6月20日(土)【福岡】イオンモール福岡 1F ウエストコート

6月27日(土)【秋田】イオンモール秋田 1Fセントラルコート

6月28日(日)【福島】イオンモールいわき小名浜 4F イオンホール

7月4日(土) 【静岡】イオンモール浜松志都呂 1F セントラルコート

7月5日(日) 【山梨】イオンモール甲府昭和 1F さくら広場

7月12日(日)【大阪】イオンモール堺鉄砲町 1F ノースコート

7月26日(日)【兵庫】イオンモール神戸南 1F みなとコート

8月2日(日) 【千葉】イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドコート





■決勝大会 会場・日程

8月30日(日) 【石川】イオンモール白山 1F 西コート





■エントリー

各部門 8～24名／会場 ※部門によって参加人数は異なります。





■大会エントリー費

3,300円(税込)





■参加募集部門

女子小学生低学年部門(未就学児～小学3年生)

男子小学生低学年部門(未就学児～小学3年生)

女子小学生高学年部門(小学4年生～小学6年生)

男子小学生高学年部門(小学4年生～小学6年生)

女子中学生部門

男子中学生部門

初心者部門(ブレイキンソロバトルで優勝、準優勝の経験のない小学生以下の方)

※初心者部門の「AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026」決勝大会はございません





■決勝大会出場権

(初心者部門を除く)各予選、各部門の優勝者は「AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026」決勝大会の出場権を獲得。





■賞品

(「AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 2026」決勝大会 優勝)※2

・JAPAN BREAKIN' CUP 全国決勝大会 出場権／各部門

・1位 イオン商品券 30,000円分 2位イオン商品券 10,000円分

※2 予選大会の賞品はございません。





■エントリーは各イオンモールのHPから受け付けております。詳細はHPをご覧ください。





■主催

一般社団法人日本ブレイキン協会





■協賛

・株式会社hacomono

・味の素AGF株式会社

・株式会社CCIグループ

・株式会社ワイズ

・株式会社ワイズ関西

・大塚製薬株式会社

・株式会社JUSTY

・株式会社スカイビルディング

・株式会社ムラサキスポーツ





■運営

AEONMALL BREAKIN'' CHAMPIONSHIP 事務局