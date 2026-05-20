不動産建設会社の株式会社タミヤホーム(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：田宮 明彦、以下「当社」)は、米国経済紙 The Wall Street Journal(以下、WSJ)主催の「Next Era Sustainable Community Award」受賞を受け、2026年5月4日にニューヨークで開催された授賞式における代表・田宮明彦のスピーチ全文を公開いたします。

また、授賞式翌日にはWSJ本紙において、今回の受賞を記念した特集紙面が掲載され、次世代を担うリーダーの一人として紹介されたことをあわせてご報告いたします。





右側紙面・上段中央：株式会社タミヤホーム 代表取締役社長 田宮 明彦





■1. WSJ主催「Next Era Sustainable Community Award」とは

本賞は、世界的な経済紙『The Wall Street Journal(WSJ)』が主催する国際イベント「The Future of Everything Festival 2026」において、次世代を担う日本のリーダーを表彰するために設立された「Next Era Leaders AWARD」の一部門です。

なかでも「Sustainable Community Award」は、単なる経済的成功にとどまらず、持続可能な地域社会の実現に寄与し、社会的価値を創出している企業に贈られます。株式会社タミヤホームが掲げる「負動産を富動産へ変える空き家再生」や「壊すと創るを両立させる循環型モデル」が、日本独自の職人文化と結びついた新しい社会基盤として評価され、今回の受賞に至りました。





▼受賞についてのプレスリリース

https://www.atpress.ne.jp/news/593261









■2. ニューヨーク・授賞式スピーチ全文

世界の資本、文化、価値基準が交差するニューヨーク「The Glasshouse」。代表の田宮は、タミヤホームが事業を通じて追求してきた「人の在り方」と、社会への貢献について語りました。





【スピーチ内容】

この度はサスティナブルコミュニティアワードという素晴らしい、大変名誉ある賞を賜りありがとうございます。

皆様は困った時に人に助けられたことはありますか？

心に寄り添っていただいたことはありますか？

私たちはそういう心を育む、そういったところから事業を展開してきました。

人の在り方、心の在り方、そして命の尊さ、思い出、出会い、そういった一つ一つの命の鼓動、一人一人の役割を、この私たちの事業の領域を超えて社会に貢献していく、社会に役立っていくんだという彼らの熱意、原動力が『ありがとうの循環』を生み、その『ありがとうのプラットフォーム』を我々は提供しております。

これから先、社会では不確実な世界と言われております。

これからの十年、二十年後の未来の子供たちのために、我々はそういった事業、そういったプラットフォームを展開し、役立ち、そして我々の使命を全うし、責任を全うして、心の力を磨いてまいりたいと思っております。

本日はこのニューヨークという、世界の資本、世界の文化、世界の価値基準が交差するこの瞬間に、我々にこのような素晴らしい賞を賜り、本当に感謝しております。本日はありがとうございました。





2026年5月4日、ニューヨークでの授賞式にて代表取締役社長・田宮 明彦のスピーチの様子





■3. 日本発「循環型経営」の真髄：公式noteにて特別記事を同時公開

今回公開いたしましたスピーチは、会場の熱気と聴衆の反応を受け、その場で紡ぎ出された生の言葉を書き起こしたものです。

実は、このスピーチに臨むにあたり、田宮は事前に一通の原稿を用意していました。そこには、創業からの歩み、解体という仕事への誇り、そして日本から世界へ伝えたい「循環」への深い哲学が綴られていました。

この度、スピーチ全文の公開に合わせ、公式noteにて「事前原稿」と「当日のスピーチ」の両方を交えた特別記事を5月20日同時公開いたしました。スピーチの行間に込めた真意を詳細に綴っています。





▼タミヤホームnote／ニューヨークで語った、私たちの使命。WSJ授賞式スピーチと、その行間に込めた真意

https://note.com/tamiyahome/n/n8576869de245









■4. 現地メディアの反響：WSJ本紙への掲載

授賞式の翌日、ニューヨーク現地新聞(WSJ本紙)において、今回の受賞を記念した特集紙面が掲載されました。紙面では、次世代のリーダーとして選出された受賞者の顔写真や名前が掲載され、当社の代表・田宮もその一人として紹介されました。





授賞式翌日、アワード受賞を記念してWSJ本紙に掲載された





■5. 授賞式直後の独占インタビュー動画、8月公開予定

授賞式を終えた直後、現地ニューヨークにて代表・田宮は独占インタビューを受けました。

スピーチでは語りきれなかったタミヤホームの経営について、より深く掘り下げた内容となっています。

このインタビューの模様は、特別編集動画として2026年8月以降、当社公式メディア等を通じて順次公開していく予定です。









【株式会社タミヤホームについて】

株式会社タミヤホームは、解体工事業、建築工事業、不動産ソリューション事業、空き家再生事業、リノベーション事業を展開し、「かいたいが みらいを かがやかせる」を合言葉に、お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供し、地域社会の発展に貢献しています。

埼玉支店では、創業以来の屋台骨である鍛冶・鉄骨工事事業を担い、データセンターや大規模再開発をはじめとする難易度の高い建設プロジェクトに携わっています。





会社名 ： 株式会社タミヤホーム

代表者 ： 代表取締役社長 田宮 明彦

所在地 ： 本社：埼玉県所沢市中富1282-4

東京支店：東京都千代田区永田町2-17-17

神奈川支店： 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8

埼玉支店： 埼玉県所沢市北中2-276-3

事業内容： 解体工事業／建築工事業／不動産ソリューション事業／

空き家再生事業／リノベーション事業／鍛冶・鉄骨工事業

従業員数： 70名(2026年5月1日時点)

URL ： https://www.tamiya-home.com/

設立 ： 1997年6月26日