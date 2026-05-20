ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）が開催する、ブラックミュージックの歴史を塗り替え続ける最重要グループ、ザ・ルーツ（THE ROOTS）のジャパンツアー【Billboard Live presents THE ROOTS Japan Tour 2026】のオフィシャル先行（抽選）が、本日正午/12:00より、e+（イープラス）・チケットぴあ・ローソンチケットにてスタートする[2026年5月31日（日）23:59まで]。併せて、本日、オン・ステージ・メンバーが発表された。

なお、一般発売（先着）は2026年6月27日（土）10:00より受付開始。





MCのブラック・ソートと、ドラマーのクエストラヴを中心に結成されたTHE ROOTSは、1993年のデビュー作『Organix』以来、一貫して生演奏にこだわり、圧倒的な演奏力と革新性、そして知性に満ちたリリックでヒップホップの概念を拡張し続けてきた。フリースタイル・ジャズからハードロック、エレクトロニックに至るまで、あらゆるジャンルを呑み込み再構築するそのサウンドは唯一無二。グラミー賞の受賞・ノミネートを重ね、その評価は揺るぎないものとなっている。さらに近年は米人気テレビ番組のハウスバンドとしてカルチャーの中枢に位置し続け、世代やジャンルを越えて圧倒的な存在感を放っている。シーンに計り知れない影響を与え続ける孤高の集団。その真価を体感できるプレミアム・ステージが、ここに実現する。今年最高峰の音楽体験をお見逃しなく。





◎公演情報

Billboard Live presents

THE ROOTS Japan Tour 2026





＜開催日時・会場＞

【大阪】

2026年8月31日（月）Zepp Namba 開場 19:00 開演 20:00

【東京】

2026年9月1日（火）Zepp Haneda 開場 18:00 開演 19:00

2026年9月3日（木）・4日（金）Billboard Live TOKYO

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00





＜出演＞

Black Thought (MC)

Questlove (Dr, MD)

Kamal Gray (Key)

Raymond Angry (Key)

"Captain" Kirk Douglas (Gt)

Thaddaeus Tribbett (Ba)

Dave Guy (Tp)

Michael Buckley (Sax)

Tuba Gooding Jr. (Sousaphone)

※下線のメンバーが本日新たに発表。





＜チケット料金＞

※Zepp会場は入場時に別途ドリンク代が必要

※U25チケットは入場時に本人確認が出来る身分証明書の提示が必要

（身分証明書の確認ができない場合は正規料金との差額を申し受けます）

※未就学児入場不可





＜チケット発売スケジュール＞





＜注意事項＞

■未就学児入場不可。

■枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで。

■U25チケットは、入場時に本人確認が出来る身分証明書のご提示が必要です。

（身分証明書の確認ができない場合は正規料金との差額を申し受けます）

■車椅子をご利用のお客様は、チケット（スタンディング）をご購入の上、各お問合せ先までご連絡ください。

■チケットはおひとり様1枚必要です。紛失された方、当日お忘れになった方はご入場できません。

■チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください。





＜関連リンク＞

THE ROOTS Japan Tour 2026 特設サイト：

https://www.billboard-japan.com/therootsjapantour2026/

THE ROOTS Japan Tour 2026 Billboard Live公式HP：

https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21434





主催/企画制作/招聘：Billboard JAPAN（阪神コンテンツリンク）





＜公演に関するお問い合わせ＞

【Zepp Namba / Zepp Haneda公演】

ビルボードライブ： https://billboardlive.svy.ooo/ng/answers/therootsjapantour2026/





【Billboard Live TOKYO公演】

ビルボードライブ東京：03-3405-1133

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/4b826b70700adf1804be8fbd144c0c1b2fa0c768.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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