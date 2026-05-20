株式会社ユウクリ(本社東京都渋谷区、代表取締役 高橋直道)は、営業活動のリソース不足やノウハウ不足に悩む制作会社様を対象とした「売上増加ご支援パッケージ」の提供を開始いたしました。





制作会社様向け 売上増加ご支援パッケージ





▼売上増加ご支援パッケージ サービス資料ダウンロードはこちら

https://form.k3r.jp/ycreate_b/supportpackege_wp









■ サービス背景：制作会社が抱える「営業の属人化・リソース不足」を解消

多くの制作会社様において、「営業担当がおらず案件獲得が人脈頼みになっている」「既存顧客のリピートが中心で新規開拓まで手が回らない」といった課題が共通して見られます。





ユウクリは40年以上にわたりクリエイティブ業界のネットワークを築いてきました。「制作会社を元気にすることで、クリエイターの活躍の場を増やす」という想いのもと、スポット的な支援にとどまらない、営業基盤そのものを強化するトータルサポートを提供します。









■ 「売上増加ご支援パッケージ」の特徴

特徴1：クリエイティブ業界に精通した「営業のプロ」が伴走

制作会社での営業経験やマーケティング実務に長けたプロフェッショナルが貴社をご支援します。業界の特徴やクリエイティブの価値を理解しているため、精度の高い営業支援が可能です。





特徴2：「既存顧客の掘り起こし」と「新規開拓」を両軸で支援

Webマーケティングや展示会出展などのノウハウを活かした新規獲得営業はもちろん、確度が高く効率的な「既存顧客・ハウスリストへのアプローチ」も強化します。





・ハウスリストの整備・分析

・休眠顧客への再アプローチ、既存代理店への深耕営業

・イベントやウェビナーを活用した接点創出





特徴3：営業活動をトータルで仕組み化

リード獲得から商談設定まで、営業プロセスの各フェーズを支援し、営業の仕組みを構築します。





・戦略策定 ： 貴社の強み抽出、ターゲット・ペルソナ策定

・リード獲得 ： ホワイトペーパー作成、Web広告運用、展示会出展支援

・インサイドセールス： お問い合わせ対応、顧客スクリーニング、アポ日程調整 など





サービス概要





■ 支援メンバーのご紹介(例)





プロフィール

Web制作会社の営業や、デジタルマーケティング含む4事業統括部長を経験。前職ではSEO会社の役員を務める。

制作会社の経験とマーケティングの知識を活かした営業支援が強み。





主な実績

・支援事業部全てにおいて黒字達成

・資料の改善により2,000万円の大型受注

・新規事業の立ち上げに伴走し、1億円事業にまで成長





サポートメンバーご紹介





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■株式会社ユウクリ 会社概要 ※クラウドワークスグループ

代表者： 代表取締役社長 高橋直道

所在地： 東京都渋谷区笹塚1-55-7 マルエスファーストビル 7F

設立 ： 1984年

事業 ： デザイナー・クリエイター専門の人材エージェンシー

採用支援(人材紹介・新卒紹介)

業務支援(人材派遣・業務委託)

スポット支援(1日単位のスポット派遣「クリプラス」、短期業務委託)

資本金： 50百万円

URL ： https://www.y-create.co.jp/









■株式会社クラウドワークス 会社概要

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 吉田浩一郎

所在地： 東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設立 ： 2011年11月11日

事業 ： インターネットサービスの運営

資本金： 28億316万円 ※2025年9月末現在

URL ： https://crowdworks.co.jp/









■お問い合わせ先

株式会社ユウクリ マーケティング部

mail：marketing@y-create.co.jp