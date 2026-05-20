“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「皆生風雅（所在地：〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-16-1）」は、2026年6月1日～8月31日まで暑さを和らげる「夏季限定・選べるカクテル」付プランを販売いたします。 皆生風雅公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 夏季限定カクテル付プラン：https://x.gd/FgUky

皆生風雅は、約2,000平米もの広大な日本庭園を眺めるラウンジバーや美肌成分が豊富な温泉、バレルサウナなどをお愉しみいただける温泉宿です。 2026年2月よりスタートした季節限定カクテル付きプランの第3弾では、夏らしさ満載の2種のカクテルをご用意いたしました。ライチの甘みが広がる爽やかな一杯、またはハーブが香るすっきりとした一杯よりお好みの1種をお選びいただけます。庭園の緑が映える季節、カクテルを片手にラウンジで涼やかなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

夏季限定カクテル付プラン

プラン名：【夏限定】選べるカクテル1杯付き／大人限定のご褒美旅プラン＜★基本会席＞ ■プラン特典 ・夏季限定カクテル（お一人様1杯）15時～21時提供 ・プラン限定価格で夕食グレードアップ可能 ＜選べるカクテル＞ ◇ライチベースにさわやかな青色のリキュールを足したカクテル ◇ジンとハーブ系のリキュールを組み合わせた大人のさっぱりとしたカクテル 価格：16,500円～（2名利用時の1名様料金・税込） 予約・詳細：https://x.gd/FgUky

皆生風雅

皆生風雅｜概要 住所：〒683-0001鳥取県米子市皆生温泉3-16-1 TEL：0570-02-3320 客室数：32室 主な館内設備：レストラン、大浴場、露天風呂、バレルサウナ アクセス：米子自動車道経由で米子ＩＣより車で約15分、ＪＲ米子駅より車で約15分 公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kaikefuga/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業 /ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo