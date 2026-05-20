報道関係各位

大東市は、女性の活躍推進、市民の健康増進、地域の活性化を目的として、資生堂ジャパン株式会社と包括連携協定を締結します。

本協定により、市の重点施策である「子育てと自己実現の両立」「高齢者の介護予防と生きがいの創出」「地域の支え合い」をさらに強化し、市民サービスの向上につなげることを目指します。

資生堂ジャパンは、多くの自治体の社会課題解決に向けて協働で取組を実施しており、「化粧のちから」を通じて、誰もが生涯にわたって自分らしく暮らせるまちづくりに貢献しています。

今回の協定により、大東市においても、健康づくりと福祉の充実、安心して暮らせる地域社会の実現に向けて新たな連携が広がり、さらなる市民サービスの向上につなげることができると期待しています。

ご多用の折誠に恐れ入りますが、協定調印式にぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。

■ 協定調印式の概要

| 日時 | 令和8年5月27日（水）午後3時 | | --- | --- | | 場所 | 大東市役所本庁舎2階 委員会室 （大東市谷川1丁目1番1号） | | 出席者 |大東市長、資生堂ジャパン株式会社 近畿事業部 事業部長 他 | | 内容 | 協定書署名、写真撮影、特別プログラム「更年期ブロッサミングセミナー」など |

■ 特別プログラム「更年期ブロッサミングセミナー」

資生堂ジャパンが社会貢献活動として実施している「資生堂ライフクオリティービューティーセミナー」（※1）の一つで、令和8年4月よりスタートした女性活躍支援のための新メニューです。

女性ホルモンの大きな変化が訪れる「更年期世代」（45歳～55歳）、「プレ更年期世代」（40歳前後）を対象とし、ホルモンバランスについて知り、肌のお手入れ、メイクアップを通じて、更年期と上手に付き合うヒントをお伝えします。

基本メニューは60分のところを、協定式当日は特別メニューとして15分バージョンで実施します。スキンケアやメイクによる気持ちの高揚効果を体験し、更年期について学ぶ場とする予定です。

（※1）資生堂ライフクオリティービューティーセミナーURL https://corp.shiseido.com/seminar/jp/index.html

■ 主な連携事項

○女性の活躍推進に関すること

○健康増進に関すること

○子育て支援に関すること

○生涯学習の推進に関すること

○その他、両者が必要と認めること

現時点で予定している具体的な取組

男女共同参画推進記念事業「カラフルフェスタ」 【11/22(日)予定】

市主催イベントにて、女性活躍や自分らしさの演出を目的としたセミナーを実施。

性別に関係なく、誰もがいきいきと、自分らしく生きられる社会の実現につながります。

保護者教室 【7/22(水)予定】

子ども発達支援センターにて、保護者を対象とした「時短ビューティーセミナー」を実施。

リフレッシュの時間にすると同時に、忙しい毎日のスキンケアやメイクアップを支援します。

地域交流の場の創出

市の社会教育施設にて、地域の高齢者を対象とした「化粧療法いきいきセミナー」や子育て世代を対象とした「時短ビューティーセミナー」を実施。

実習やワークショップを通じて、達成感や自己肯定感を感じながら、住民同士の交流にもつながります。

高齢者の介護予防

地域で実施している介護予防事業において、高齢者が楽しみながら体を動かし、美容法の実習を実施。

高齢者の介護予防に対する理解を深め、介護予防活動への参加の機会創出にもつながります。

市コメント

大東市は、市民一人ひとりが幸せを感じ、住み続けたくなるまちを目指しており、資生堂ジャパンの社会への影響力と実践的なノウハウを活かすことで、より質の高いサービスが提供できると期待しています。互いの強みを生かしながら、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。

【お問い合わせ先】 大東市 政策推進部 公民連携推進室 TEL：072-870-0516 FAX：072-871-2291