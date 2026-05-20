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音声配信アプリ「Spoon」、ラジオ大阪「Spoon Flagship Program」の6月パーソナリティはカワカテ配信者の一ノ瀬 に決定！
毎週月曜22時より、月替わりでアプリ内の配信者を選抜して放送中
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、アプリ内で活躍するDJ（配信者）が月替わりで出演するラジオ大阪にて放送中の番組「Spoon Flagship Program（以下、本番組）」の、6月のラジオパーソナリティを「一ノ瀬」さんに決定しました。番組タイトルは『一ノ瀬とひとやすみ。』で、2026年6月1日（月）より、毎週月曜日22:00〜22:30の枠で全4回にわたり放送します。
本番組は、音声配信アプリ「Spoon」を代表するDJが毎月交代でラジオパーソナリティを務める月替わりの特別プログラムで、音声配信プラットフォームと地上波ラジオ番組という垣根を越え、新たな音声コンテンツの可能性を広げるプロジェクトです。
6月の担当パーソナリティは、「一ノ瀬」さんに決定しました。愛らしい声が印象的ないわゆる”カワカテ”配信者で、ゆっくり・まったりとしたテンポの落ち着いた配信が特長です。リスナーの日常に自然と寄り添い、癒しと安心感を得られる雰囲気が支持を集めています。
本番組のテーマは、月曜の夜にお届けする極上の「ひとやすみ」。心地よいトークや音楽とともに、忙しい毎日にそっと安らぎの時間をお届けします。
しかし一方で、「一ノ瀬」さんには“現役カジノディーラー”という意外な一面も。穏やかな癒やしボイスの奥に垣間見える「勝負師」としての感覚や価値観にも注目です。ここでしか聴けない「一ノ瀬」さんの魅力を、ぜひお楽しみください。
本番組を通じて「Spoon」は、DJの活躍の場をプラットフォームの外へと広げるとともに、日本のオーディオコンテンツ市場に新たな価値を創出していきます。
【6月の「Spoon Flagship Program」番組概要】
・番組名：一ノ瀬とひとやすみ。
・放送開始日：2026年6月1日（月）
・放送日時：毎週月曜日 22:00〜22:30（全4回）
・出演ラジオパーソナリティ：一ノ瀬
・放送局：OBCラジオ大阪（AM1314kHz、FM91.9MHz）
・その他聴取方法：PC/スマートフォンアプリ「radiko」 ※放送後1週間まで聴取可能
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、アプリ内で活躍するDJ（配信者）が月替わりで出演するラジオ大阪にて放送中の番組「Spoon Flagship Program（以下、本番組）」の、6月のラジオパーソナリティを「一ノ瀬」さんに決定しました。番組タイトルは『一ノ瀬とひとやすみ。』で、2026年6月1日（月）より、毎週月曜日22:00〜22:30の枠で全4回にわたり放送します。
本番組は、音声配信アプリ「Spoon」を代表するDJが毎月交代でラジオパーソナリティを務める月替わりの特別プログラムで、音声配信プラットフォームと地上波ラジオ番組という垣根を越え、新たな音声コンテンツの可能性を広げるプロジェクトです。
6月の担当パーソナリティは、「一ノ瀬」さんに決定しました。愛らしい声が印象的ないわゆる”カワカテ”配信者で、ゆっくり・まったりとしたテンポの落ち着いた配信が特長です。リスナーの日常に自然と寄り添い、癒しと安心感を得られる雰囲気が支持を集めています。
本番組のテーマは、月曜の夜にお届けする極上の「ひとやすみ」。心地よいトークや音楽とともに、忙しい毎日にそっと安らぎの時間をお届けします。
しかし一方で、「一ノ瀬」さんには“現役カジノディーラー”という意外な一面も。穏やかな癒やしボイスの奥に垣間見える「勝負師」としての感覚や価値観にも注目です。ここでしか聴けない「一ノ瀬」さんの魅力を、ぜひお楽しみください。
本番組を通じて「Spoon」は、DJの活躍の場をプラットフォームの外へと広げるとともに、日本のオーディオコンテンツ市場に新たな価値を創出していきます。
【6月の「Spoon Flagship Program」番組概要】
・番組名：一ノ瀬とひとやすみ。
・放送開始日：2026年6月1日（月）
・放送日時：毎週月曜日 22:00〜22:30（全4回）
・出演ラジオパーソナリティ：一ノ瀬
・放送局：OBCラジオ大阪（AM1314kHz、FM91.9MHz）
・その他聴取方法：PC/スマートフォンアプリ「radiko」 ※放送後1週間まで聴取可能
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰